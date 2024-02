Municipios misioneros enfrentan desafíos financieros

El Subsecretario de Asuntos Municipales, José Shiro, compartió su preocupación sobre la situación financiera que atraviesan los municipios de Misiones, destacando varios desafíos que enfrentan en este momento.

“Nos preocupa especialmente la situación de la coparticipación”, expresó Shiro, señalando la incertidumbre que rodea a los recursos financieros que los municipios esperan recibir.

“Los intendentes están expectantes, no saben hacia dónde dirigirse. No pueden comprar combustible ni realizar otras inversiones porque no saben cuándo recibirán los fondos”, agregó Shiro, resaltando la incertidumbre que prevalece en las administraciones municipales debido a la recaudación estancada.

Según Shiro, la recaudación se encuentra “quieta”, lo que complica aún más la situación financiera de los municipios. Ante esta coyuntura, se espera que en marzo se tomen decisiones más claras sobre cómo abordar los desafíos financieros durante el resto del año.

El Subsecretario también hizo hincapié en la importancia de la gestión eficiente de los recursos municipales. “El municipio que cuenta con una gran cantidad de personal y ha estado contratando sin control está en una situación difícil y probablemente no podrá resistir”, advirtió.

“Sin la recaudación del municipio, será difícil sobrevivir”, subrayó Shiro, destacando la importancia de encontrar soluciones a corto plazo para garantizar la estabilidad financiera de los municipios.

Finalmente, Shiro mencionó que el gobernador solicitó austeridad a los municipios, instándolos a gestionar sus recursos de manera responsable y a no gastar más de lo que ingresan en la caja municipal.