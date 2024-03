Oberá: Vecinos autoconvocados marcharon en reclamo de los tarifazos de luz

Vecinos autoconvocados marcharon en reclamo de los tarifazos de luz en la ciudad de Oberá. En ese marco, quien contó detalles de esta movilización fue el corresponsal de la Radio Social Club 97.7, Carlos Rebechi, en diálogo con el programa “Otro Día Más”.

“Somos un grupo de socios que hace desde 2016 venimos trabajando con todo el tema de la CELO y, anoche, fuimos a acompañar al grupo que es un grupo nuevo de vecinos autoconvocados la realidad es muy preocupante, lamentablemente si le agregas a todo este tema de la facturación la problemática de nuestra cooperativa realmente el vecino de Oberá, está muy cansado”, expresó.

“Anoche mucha gente fue y se plantearon un par de situaciones que está a la vista. Hubo en otro momento algunas marchas, pero lamentablemente el obereño es muy pasivo, falta un poco más de participación. Toda esta situación porque realmente es muy insostenible”, explicó el comunicador.

Y agregó: “un dato, por ejemplo, ayer una señora jubilada nos decía que jugaba a la mínima y en diciembre. pagó 30 mil y ahora le vino 80 mil y ni hablemos, hay factura de 100 mil y más todavía. Es impagable, no solo de luz lo de agua también“.

“Ibas a la CELO y te decían usted no está inscripto en el subsidio, la CELO no te solucionaba, te mandaba la página de argentina.gob y ahí tenías que inscribirte. Pero el gran problema que hay, que quizá la gente no sabe es que el gobierno provincial modificó cierta cuestión y ni hablemos que el gobierno provincial tuvo un aumento del 48% de la energía en febrero y ahora otro tanto”.

“¿Qué pasó? Con todas esas cuestiones nuevas que pasaron que definía el gobierno provincial, la gente en este mes pagó factura sin subsidio, por eso está impagable”, afirmó Rebechi.