Piden ayuda para una mujer que vive en precarias condiciones

GARUPÁ. Alba Soderquist tiene 65 años, no tiene jubilación y, con las donaciones de los vecinos, se armó una precaria vivienda.

El móvil de MisionesCuatro se acercó hasta el lugar y habló con una de sus vecinas, Roxana Franco, quien dio detalles de la situación por la que está atravesando la mujer. Asimismo, apeló a la solidaridad de la comunidad y brindó su número de teléfono para aquellos interesados en colaborar: 3764-230902.

“Hace tres, cuatro días que está viviendo acá, justo cuando empezó el temporal”, contó.

“Limpiamos como pudimos, barro ñaú, una humedad tremenda, ella duerme en el piso, donde tiramos algunas tocas que conseguimos”.

Por tal motivo, hizo un llamado a la solidaridad: “la idea es pedir ayuda a los vecinos, a la gente de Posadas, quien sea que nos puedan dar para hacerle algo mejor, porque la verdad que las condiciones que vive es horrible”, expresó.

Respecto a la causa por la cual llegaron a ese lugar, reveló: “no tienen donde vivir porque ellos alquilaban en un lugar y le sacaron porque ella no tiene un sueldo. La hija solamente tiene un plan, que trabaja en huerta, por suerte también tenemos la ayuda de mi compañera, que somos todas mujeres independientes, una cooperativa en realidad, que está en Posadas, yo soy coordinadora acá, referente en Garupá y ellos nos ayudan trayéndonos mercaderías, que se llama Crecer Ciudad Positiva, pero otra cosa no hay ayuda, el municipio no nos responde”.

“Estaríamos muy agradecidos con cualquier ayuda, lo que sea, alimento no perecedero con más razón, porque acá no hay comedor, acá no hay nada de eso”.

Por último, respecto a Alba señaló: “no tiene jubilación, estoy con ganas de ayudarle para tramitar. Ella es una de las personas que tiene ganas de prosperar, sola con su hijo y su hija pusieron como un cerquito, tienen agua potable, carrean agua con balde”, declaró.