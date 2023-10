Productores reclaman arreglos de caminos

La Mesa Chica de los Productores Autoconvocados de Misiones, emitieron en las últimas horas un comunicado, donde hace saber el estado de situación zonas rurales de la Provincia. “Se han registrado entre 170 a 240mm de agua acumulada en las últimas 48 hs según las distintas zonas de la Provincia”.

“Las zonas más afectadas han recibido granizo de distintos tamaños y ráfagas de viento que han generado daños diversos (voladura de techos, galpones y silos de acopio) por el granizo hay zonas de cultivos de Yerba mate, te y tabaco muy afectadas a lo largo de toda la provincia… Pero sin dudas el problema principal son los caminos rurales, que en episodios naturales de esta magnitud dejan en evidencia la falta de mantenimiento y abandono que los caminos rurales tienen en toda la Provincia. La actual situación de TRÁNSITO sobre CAMINOS TERRADOS hoy es IMPOSIBLE!!!”, expresa el documento.

En ese contexto, quien habló de esa situación fue Sergio Delapierre, uno de los productores autoconvocados, en una entrevista al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Hubo diversas situaciones, en algunos lados fue mucho más dañino, por ejemplo, en la zona de Ruta 14, pero, lo que nosotros observamos es lo más preocupante para los productores, es el tema del mal estado de los caminos rurales y eso tiene que ver mucho con la inseguridad también, porque donde hay caminos muy feos, yo les aseguro que ninguna camioneta de la policía rural puede meterse en los lugares que normalmente se transitan cuando los caminos están en buenas condiciones”, declaró Delapierre.

En esa línea agregó: “lo que nosotros observamos es que hay años de abandono en la generalidad de los caminos rurales. Tenemos conocimientos de algunos municipios que tienen muy bien presentado los caminos, por ejemplo, en el caso de la Ruta 18, hay lugares también atendidos, pero la gran mayoría del centro y norte de la provincia, es el abandono por parte de los intendentes que no se preocupan por arreglar los caminos”.

Asimismo, dijo que el reclamo que realizan es “que se atienden muy bien los caminos. Todos los pueblos invierten muchísimo dinero y los cordones cuneta bien ordenaditos, pintados, todos, pero el interior está muy abandonado”.

“Tenemos casos de caminos que se arruinan solamente por el hecho de que no se atienden las alcantarillas. Si durante los últimos años hubiera hecho el alcantarillado, los caminos estarían mal unas pocas horas, pero enseguida se recuperarían”.

“Cada productor hace el reclamo correspondiente, pero es como que no hay recursos para el interior. Los caminos están muy mal atendidos por falta de quizás una máquina”, explicó Delapierre.

Y continuó: “hacemos el reclamo y los intendentes tendrán que hacerse cargo de hacer los alcantarillados, urgentemente. Es lo que estamos pidiendo, porque la producción sale por esos caminos y no se puede echar la culpa al mal tiempo, porque el mal tiempo para nosotros es bueno cuando hay mucha agua, no nos quejamos de eso, nos quejamos de que el agua no tiene por dónde transcurrir”, precisó el productor.