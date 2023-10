Proponen establecer el Día del Proteccionista de Animales en honor a Myrian Barthe

POSADAS. Silvana Molina, la hija de Myrian Barthe dialogó con Misiones Cuatro este sábado, se mostró sorprendida por el proyecto de ley que impulsaron para instaurar el 26 de Septiembre como el Día del Rescatista y Proteccionista de Animales en honor a su madre y la recordó con mucho orgullo y cariño.

“Muchas gracias a toda la gente que estuvo, que sigue estando, a toda la gente que nos ayudó un montón. Ella se desvivía por todos los animales que rescató durante todo este tiempo”, destacó.

Respecto al proyecto de ley, Molina admitió que no sabe cómo se originó ni quien lo impulsó, pero confía en que se concretará. “Mi mamá se merece todo”, señaló. En ese sentido, destacó la importancia de la iniciativa, “Que se conmemore la labor, que se siga llevando a cabo, esto no nació con mamá y no murió con ella, la idea es que esto siga, que los ‘sin voz’ sigan teniendo ayuda”, expresó.

Molina recordó que, de los 30 perros que albergaba Myrian en su casa, quedan 19 y están esperando hallar para ellos un hogar donde les brinden el amor y la atención que les daba su madre. “Mica y Sabri se están encargando de esos perritos. Están solicitando ayuda y la mayoría está en adopción”, comentó.

Quienes estén interesados en colaborar o adoptar alguno de los animales, pueden comunicarse al 3755-583228.