Proponen que el gasoducto virtual llegue a todo Misiones

Misiones es la única provincia del país que no cuenta con gas natural, por tal motivo, proponen la implementación de los gasoductos virtuales.

En ese contexto, Misiones Cuatro dialogó con José Tomaselli, Director de Gas de la Provincia, para conocer más detalles del ambicioso proyecto y al respecto declaró: “aparentemente, hay intenciones de trabajar sobre la exportación a Brasil, como argentino no me puedo oponer porque es la importación de divisas que necesitamos, pero, por otro lado, me interesa que se contemple a Misiones, porque es la única provincia que no tiene gasoducto hoy en día”, expresó el funcionario.

En ese sentido agregó: “hay alternativas tecnológicas y una de ellas es el gasoducto virtual que se está hablando, pero gasoducto virtual de alguna manera lo tenemos desarrollado en Itaembé Guazú”.

“Es la forma en la que se transporta el gas, es un gasoducto o puede ser otro medio como un camión un barco, un tren, en este caso es abastecida por camiones”, explicó Tomaselli.

Asimismo, señaló que en otras provincias se emplea el gasoducto virtual. “Itaembé Guazú es un ejemplo fantástico a nivel argentina, es la segunda ciudad en ese volumen”.

“Si llega el gasoducto a Misiones estamos hablando de 300 millones de dólares, con esa plata inundo toda la provincia de gasoducto”, declaró.