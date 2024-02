Reclamo salarial: Docentes están “decepcionados” tras la Mesa de Diálogo

Esta semana se retomó la Mesa de Diálogo y Comunicación, donde los docentes elevaron su propuesta de recomposición salarial a las autoridades.

Quien brindó detalles de lo que dejó este encuentro fue Juan Carlos Soto, integrante de Udnam, al móvil de MisionesCuatro.

“Estamos muy decepcionados con la postura que está teniendo el gobierno de cara a los trabajadores de la educación y a los trabajadores en general. Nos parece que es una falta de respeto porque la verdad que ayer no fueron con ninguna propuesta, simplemente se anoticiaron de la realidad en la que estamos viviendo”, expresó Soto.

Y agregó: “por ejemplo, les pusimos que un trabajador, como una maestra, no puede estar viviendo hoy con 161 mil pesos, porque no han cumplido incluso con los 250 mil pesos que se fijó por Nación. No llegaron a eso, recortaron todo excusándose supuestamente, que no llegan recursos desde nación, cuando nosotros fuimos a las fuentes y vemos que el gobierno está recibiendo fondos nacionales pero el tema que no está llegando donde tiene que llegar que es al bolsillo de los trabajadores, que para puedan llevar adelante todos sus gastos como ser comida, vestimentas”, detalló el dirigente.

Y continuó: “simplemente se dedicaron a escuchar hoy estamos desde octubre del año pasado hasta ahora más de 100% de pérdida de poder adquisitivo, y en esas condiciones, pretender iniciar las clases es una situación muy delicada para los trabajadores”.

“Están debiendo lo que es garantía nacional de noviembre que se pagaba en diciembre, deberíamos haber cobrado y eso no se pagó son cuatro etapas en el que se realiza el pago del sueldo del docente”, declaró Soto.

Respecto a las medidas a seguir, señaló: “convocaremos a medidas de fuerza porque de esta manera es muy difícil empezar las clases”, afirmó.