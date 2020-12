Salió su número en sorteo del Iprodha, pero le adjudicaron la vivienda a otra persona, denuncian

JARDIN AMERICA. Una insólita irregularidad en un sorteo de viviendas del Iprodha, se conoció este jueves con la denuncia pública de Jorge Ferreyra, un contratado del municipio de Jardín América que asegura que tenía asignado un número que salió sorteado, pero que el instituto se lo cambió, sin motivo y sin aviso, previo al sorteo de este miércoles, vía zoom.

Al menos, eso le explicaron desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Ferreyra sospecha de un acomodo político y de una maniobra fraudulenta en el sorteo, por lo que está consultando con abogados sobre los pasos a seguir.

En diálogo con MisionesCuatro, Ferreyra detalló las peripecias que viene realizando con su familia para conseguir una vivienda del Iprodha, organismo en el que están inscriptos desde 2009. “Cuando llega el día del sorteo, en 2014, sólo esperaba una visita para corroborar el sitio donde yo vivía. Me visitaron, pero hasta hoy estoy esperando esa casa, la nro. 17. Cuando fui a reclamar al Iprodha me dijeron que no me la daban porque yo tenía domicilio en Buenos Aires. Cosa que es mentira. Nací en Buenos Aires pero el domicilio lo tengo en Misiones, desde 2005. Trabajo aquí en 2006”, recalcó el denunciante.

“En 2015 vuelvo a presentar todos los papeles porque me sacaron del sistema, y en 2016 entro en el sistema. Luego en 2018 me mandan la adjudicación de la misma vivienda, que todavía estamos esperando. Hace 3 meses aparecía con el número de sorteo, el B050. Hace 15 días me llaman del Iprodha para actualizar los papeles. Entregué todo y me corroboraron el número de sorteo”, contó Ferreyra, insistiendo en que mantenía el mismo número.

Según Ferreyra ya tiene 3 hijos y les explicó que se tendrían que mudar “si tenían la suerte” de salir sorteados. “Quedaban 23 viviendas para sortearse entre 71 personas, una de ellas era yo, con el nro. 050. Ayer entro a las 11.50 a la videoconferencia por Zoom (para presenciar el sorteo). Y seguía teniendo el mismo número. Pero ya había algo raro porque hubo gente que entregó los papeles el lunes, entraron al sorteo y ligaron la vivienda. Es suerte”, dijo con suspicacia.

“Se sorteó el 12.04 del mediodía, salió el sorteado el B050”, relató Ferreyra, señalando que había no menos de 15 familiares festejando el sorteo. “En un momento se tildó el video. Cuando terminó el sorteo (desde el Iprodha) desarmaron la sala de zoom y no dieron ninguna explicación. Entro en el grupo de Whatsapp y me dieron una explicación que no fue tal”, se quejó Ferreyra, indicando que le dijeron que le habían cambiado el número porque habían entrado más personas. Esta explicación se la dieron por WhatsApp, en un grupo armado por encargados del Iprodha para los que participaron de este sorteo de viviendas.

“Se entiende por lógica que, si estás entrando en un sorteo, por qué tienen que ir corriendo los números a minutos del sorteo. La encargada del Iprodha, no me puede dar esa explicación. Me bloqueó del grupo. Y no fui yo sólo el damnificado”, lanzó Ferreyra, cuestionando la supuesta falta de transparencia del sorteo de viviendas del Iprodha. Al respecto, Ferreyra denunció que otras personas también sufrieron cambios de número (a él le tocó el 049) a último momento y fueron perjudicados en el sorteo.

“El chico al que le tocó la vivienda trabaja en EMSA (Energía de Misiones SA), una de las empresas más importantes de Misiones”, fustigó Ferreyra, apuntando a un posible “acomodo” en beneficio de personas con nexos con el poder político renovador.

Según Ferreyra, sufrió un pre-infarto “entre ayer y hoy, llamé a cuatro abogados de Jardín y a dos de Posadas, pero ninguno quiere ir contra el Iprodha. Ahora tendré que ir a Posadas. Ahora, saliendo mi número ganador quedé en el nro. 36 suplente, de 37 suplentes”, confió el hombre, admitiendo serias sospechas del “acomodo político” entre la municipalidad, EMSA y la policía, para las adjudicaciones de viviendas.

Sobre el final, Ferreyra reveló que en este sorteo, hubo 8 personas que fueron perjudicadas como él. Vale decir, son pre-adjudicados a los que les cambiaron el número de último momento y salieron sorteados sus números originales. Cabe destacar que lo que denunció Ferreyra, podría exponer una modalidad fraudulenta para controlar y direccionar los sorteos de viviendas.