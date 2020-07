Según el intendente de San Ignacio, el prefecturiano ingresó con certificado negativo

POSADAS Y SAN IGNACIO. Misiones sumó un nuevo caso de coronavirus, con esa confirmación, los casos positivos ascienden a 42.

Se trata de un prefecturiano de 21 años, oriundo de la localidad de San Ignacio. En ese marco, para conocer más detalles del tema, Misiones Cuatro dialogó con Javier Peralta, el intendente de esa localidad.

El funcionario contó que el muchacho entró a la provincia en auto a las 00:50 del lunes y luego se dirigió a San Ignacio.

“Tomó su licencia y entró a la provincia, tiene su familia en San Ignacio. Se fue directamente a cumplir la cuarentena en un departamento que tiene su familia. Manifiesta que no tuvo contacto con nadie”, explicó el intendente.

El prefecturiano se realizó el test de coronavirus en una clínica privada de Buenos Aires y dio positivo, de acuerdo con lo informado por la Prefectura Naval Argentina.

Pero el jefe comunal dijo que el prefecturiano “entró con un certificado de Covid negativo, antes de salir de allá (Buenos Aires) la fuerza le pidió obligatoriamente que se haga uno más y fue ese justamente el resultado del segundo test que él recibió la noticia el lunes, le comunicó al padre, el padre me comunicó a mí y ahí se dio aviso a las autoridades provinciales y cumplir con todo el protocolo”.

Consultado si los familiares del joven iban a ser sometidos a pruebas de hisopado dijo que no. “Salud Pública considera que no es necesario hacer el hisopado, porque el joven no tuvo contacto con nadie”.

Además, manifestó que dialogó con la doctora que le atendió al joven y dijo que el muchacho “no tiene síntomas” y que “está en perfecto estado de salud”.