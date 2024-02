Vecinos del Barrio Del Lago piden soluciones a la falta de agua. Por ese motivo, el fin de semana volvieron a protestar por el deficiente servicio de agua que brinda la Cooperativa de Servicios Candelaria Ltda. (COSCAL).

En ese contexto, para conocer más detalles sobre el reclamo, en el Noticiero Central de MisionesCuatro se consultó con Lorena Meza, la Presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Del Lago, quien al respecto declaró: “hay sectores que no tienen agua, otros sectores que tenemos agua, pero es un hilito, la presión no llega a los tanques. La situación no está solucionada”, explicó.

Asimismo, dijo que la respuesta de la cooperativa es que la falta de agua se debe “al consumo que estábamos teniendo, que ellos estaban bombeando normalmente”.

“El viernes supuestamente tuvieron un corte de luz que interrumpía la prestación del servicio y la otra es que teníamos demasiado consumo. Es excusa que viene desde hace bastante tiempo”, declaró Meza.