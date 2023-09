Vecinos preocupados por la aparición de un insecto parecido a las vinchucas

En diálogo con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, Roberto Stetson, el responsable del Programa de Animales Venenosos del Ministerio de Salud Pública de la provincia, se refirió a la aparición de un insecto similar a las vinchucas.

“Son parientes lejanos de las vinchucas, pertenecen al mismo orden que son los hemípteros, pero estos son unos insectos eminentemente acuáticos. Viven en lagunas, charcas, ríos, donde hay vegetación palustre, son los que crecen en la costa, y son predadores. Se esconden entre estas plantitas y esperan que aparezca algún pescadito, algún renacuajo, un caracol”, explicó Stetson.

En esa línea agregó: “se alimentan de muchos animales, son predadores, tienen un aparato bucal en forma de pico, robusto, con el cual perforan a sus presas e inyectan una saliva tóxica fuerte que produce la muerte o la parálisis de sus presas, a las cuales después succionan sus líquidos corporales”.

“El accidente con estos animalitos es muy raro, solamente cuando uno los quiere manipular, inadecuadamente. Aparecen mucho en verano, porque cuando se secan las charcas ellos pueden salir volando y buscar otro nuevo hábitat. Ahí es cuando aparecen en las plazas, en los faroles en la noche”, declaró Stetson.

Además, dijo que estos insectos “pueden aparecer en todas partes de la ciudad y llama la atención la cantidad inusual, porque yo en 45 años de investigación y docencia, nunca vi que haya tanta cantidad. Antes era muy frecuente que se encontraban los clubes, que están cerca de otros arroyos, cerca del río en la costanera, en los anfiteatros, cuando tenías potentes faroles que los atraen”.

Asimismo, aclaró que no son peligrosos. “Pueden producir unos accidentes dolorosos como una descarga eléctrica, puede haber un edema, pero no son mortales. No es un veneno mortal, no es una glándula de veneno, sino la saliva que ellos inoculan para paralizar a sus presas”.

“No hay que tocarlos, generalmente cuando quedan atrapados porque quedaron pata para arriba, si uno con una escoba, una pala los endereza siguen volando hacia su destino. Si pasan mucho tiempo fuera del agua se mueren”, precisó Stetson.