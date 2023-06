Bloqueos y demoras generaron caos en el Puente Posadas-Encarnación

El feriado largo por el Día de la Bandera Argentina provocó un nuevo caos en el tránsito en la zona comercial de Encarnación, debido a la presencia de muchos turistas, quienes debieron esperar hasta 24 horas en el puente San Roque González de Santa Cruz para volver al país.

Una de las presentes en ese lugar fue Isabel Acosta, quien, en diálogo con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, dio detalles de la situación de tensión que se vivió en el Puente Posadas-Encarnación.

“Ayer (martes) me fui a Paraguay porque tuve que ir a traer un acolchado. Cuando llegué a la Aduana paraguaya con el colectivo, vi que empezaban a tirar cohete impresionante, parecía navidad, año nuevo. Ya sentaba tranquila el colectivo, pasó una hora me levanto, el colectivo, lleno de gente, era impresionante, de gente de compras, me fui hasta adelante y le digo al chofer ¿qué está pasando? Me dice, cortaron el puente. Pasó una hora y media, dos, me levanto, le digo al chofer disculpame, pero yo no me puedo quedar más acá, tengo cosas. Mi marido que me llamaba, que no sabía qué pasaba, tenía compromiso de este lado, tenía que estar acá a este lado. Todo eso ocurrió en la aduana paraguaya”, relató la mujer.

“Había como 7, 8 colectivos llenísimos, bajamos del colectivo caminé como 6, 7 cuadras, y dije, bueno, me voy a entrar en tren, había como 7 cuadras de cola para pasar en tren. Todas las personas se estaban enterando con el cohete y la multitud de gente que había, era impresionante de la aduana donde empieza, hasta más abajo de la rotonda”, comentó Isabel y agregó que tras la situación vivida logró regresar a Posadas a las 18 hs en tren.