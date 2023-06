“Es una locura diaria el tema de las filas”, dijo la presidente de paseros de Encarnación

Sigue el conflicto por las demoras en el puente internacional que une Posadas con Encarnación. El principal pedido es agilizar el cruce fronterizo.

Una de las personas que realizó este reclamo fue Verónica Lugo, la Presidente de paseros de Encarnación. En una entrevista brindada al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, habló de la situación que se vive a diario.

“Es una locura diaria el tema de las filas, yo fui hace aproximadamente 8 días, hasta la base naval de Itapúa para reclamar por qué era tanta la fila y por qué era el tanto maltrato de la gente de la base naval. Es como que se burlaron de mí, llevé mis documentos, me presenté como presidenta de los paseros departamental, revisaron varias veces mi documento”, comentó.

Con respecto al pago de coimas señaló: “Me cansé de golpear muchas puertas como se dice. Entonces, por mi parte, como para verificar la coima para adelantarse. personalmente me metí en la tercera fila y al llegar en el lugar me dicen ‘hablé con fulano’, pago tres mil pesos en su momento y logré pasar”, relató.

Y continuó: “cuando llego en el lugar me dice que baje mi teléfono, tenía miedo de que de que le saque fotos o que le filmo. Por esa razón no pude sacar ninguna foto ni nada, ya es inhumano en la forma que están trabajando porque no puede ser que se utilice un papelito”.

“Que hacen el famoso carnet para adelantarse, que ponen precio para eso. Y la verdad que me costó, tengo un video que la gente se adelanta, pasan sin ningún problema y llega fin de semana y tienen que pagar”, explicó Lugo.

“Por otro lado, también me gustaría hacer un reclamo para la gente del lado argentino. Yo creo que, sabiendo bien el tema de las filas, tienen que habilitar todas las casillas de migraciones que hay para que esto también pueda ayudar y pueda agilizar más”, expresó.