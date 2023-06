La historia de Ana, la mujer que se enamoró de un fantasma

Foto: Istockfoto

Ana de Jesús Ovelar tiene 69 años y vive en la ciudad de Concepción (Paraguay). Este martes, en diálogo con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro relató un hecho que le sucedió cuando era muy jovencita: se enamoró de “un porá” (fantasma, en guaraní).

Contó que cuando tenía 10 años falleció su mamá y desde ahí comenzó a trabajar en casas de familia. Hasta que un día, con 15 años, por problemas dejó la casa, se fue hasta donde vivía su hermana, pero ésta le rechazó. “No me recibió yo me fui llorando, rezando por la calle y ahí me salió un muchacho, me dijo ¡Hola! Yo soy vecino de tu mamá, me dijo Ana de Jesús es mi nombre propio”, relató.

Y agregó: “Le pasé mi mano y encontré que no parece hueso, sino arena. Fuimos como una pareja tomados de la mano, ahí me di cuenta que él no era humano y empecé a rezar. Le dice, por acá vamos, no por ahí, yo te estoy defendiendo, Anita me dijo, ‘yo te estoy defendiendo porque ahí va a haber violencia, va a haber, va a haber muerto’ y así fue”.

“Charlamos, y me dice yo te estoy cuidando, no tengas miedo, no crees que yo te voy a asustar, yo soy vecino de tu mamá, te vengo nomás a cuidar. Nos fuimos, nos fuimos, diez cuadras para llegar a la casa donde está mi hermano Daniel, que falleció hace un año. Y cuando llegamos a la casa de mi hermano me dijo no vayas a mirar hacia atrás, yo vine, le hice favor a tu mamá para cuidarte, soy vecino de tu mamá, y me dio su foto y dijo que es Cándido González Santa Cruz”.

Contó que le contó que le acompañó hasta el portón de la casa de su hermano y se despide “no quería que mire hacia atrás, me dijo que me iba a cuidar toda la vida, depende de mi mamá”.

El descubrimiento

El día de la madre, Ana fue al cementerio con unos compañeros y ahí fue que descubrió: vio la foto y la placa que decía “Cándido González fallecido a los 18 años“. “Ahí me di cuenta por la foto, idéntico, era él”, reveló la mujer.