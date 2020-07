Renunció jefe policial en defensa de uniformados que golpearon a familia Qom

RESISTENCIA, CHACO. El jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y Mariela Noemí Aguirre, directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (C.E.A.C), renunciaron en la mañana de este lunes en rechazo al desplazamiento de los cuatro policías imputados en el violento allanamiento en el domicilio de una familia Qom en Fontana.

Si bien la justicia resolvió la libertad de los mismos, luego Romero había dicho que iban a regresar a sus puestos de manera inmediata. Sin embargo, el gobierno, a través de la secretaría de Derechos Humanos anunció que los uniformados no podían regresar y por lo tanto no cobrarán sus sueldos.

Los uniformados están imputados por golpear y amenazas con prender fuego a cuatro integrantes de la comunidad Qom durante un allanamiento en su vivienda, el 31 de mayo, en la mencionada localidad ubicada en el Gran Resistencia.

El argumento del jefe policial

En diálogo con medios locales, Romero confirmó la decisión y reiteró la defensa del puesto de los agentes. “Debemos reintegrar al servicio efectivo a los cuatro uniformados involucrados en el caso de la comisaría Tercera de Fontana, aquel hecho lamentable que ocurrió hace más de un mes”, expresó.

“Al recuperar la libertad, esos policías deben reintegrarse al servicio efectivo, por supuesto siempre sujetos a la causa judicial y al sumario administrativo”, añadió el comisario y recordó que la asesoría legal de la Policía recomendó la reincorporación. “Es norma nuestra que deben reintegrarse al servicio”, sostuvo.

“Esa postura no fue aceptada por el gobernador ni por la ministra (de Seguridad, Gloria Zalazar). Ellos mantienen la postura de mantenerlos en (actividad) pasiva por delito, cuando no tenemos legislación que nos ampare. No estamos de acuerdo con esta postura del Poder Ejecutivo. Obviamente no podemos seguir trabajando en esta situación y por eso renunciamos”, sostuvo, de acuerdo con La Nación.

La acusación contra los policías etnófobos

Los agentes de la Policía del Chaco están imputados por ingresar sin orden de allanamiento a la casa de una familia de la comunidad Qom, ubicada en el barrio Bandera Argentina, y golpear a quienes estaban en el interior. Entre ellos, mujeres, jóvenes y menores de edad. El ataque se produjo con altos niveles de violencia y un grado de ensañamiento con claro sesgo de discriminación étnica, según lo demuestran los registros fílmicos de los propios damnificados.

De acuerdo con lo que se observa en los videos, varios agentes policiales ingresaron a las patadas a una vivienda humilde y golpearon a hombres y mujeres de la comunidad qom. Al parecer, buscaban a varios jóvenes que habrían apedreado la comisaría, a cuatro cuadras de allí. El violento accionar policial, enmarcado en un allanamiento ilegal, terminó con cuatro jóvenes detenidos y torturados, con sus familiares golpeados por intentar defenderlos. Asimismo, una menor de 16 años, quedó en estado de shock por vejaciones que la justicia investiga.