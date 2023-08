Día del Nutricionista: alimentación saludable y prevención de enfermedades

En Argentina y toda América Latina, el 11 de agosto marca el Día del Nutricionista, una fecha destinada a reconocer y honrar la contribución esencial de los profesionales de la nutrición en el campo de la salud.

En esta ocasión, la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano de Posadas, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Zona Capital de Salud y el Colegio de Nutricionistas, organizó una enriquecedora jornada este jueves en laplaza San Martín.

El evento tuvo como objetivo central destacar el papel fundamental de los nutricionistas en el equipo de atención médica. Estos profesionales desempeñan una función vital al contribuir significativamente a la mejora de la recuperación y el enfoque de tratamiento de los pacientes. La conmemoración coincide con el nacimiento del doctor Pedro Escudero, un médico argentino reconocido como un pionero en la nutrición en América Latina. Esta fecha especial rinde homenaje a su legado y a su influencia en el avance de esta disciplina en la región.

Educación nutricional: un enfoque imprescindible

María Laura Tschopp, miembro del equipo de Nutrición de la Municipalidad, enfatizó la relevancia de la educación nutricional en la comunidad en general. Hizo especial hincapié en la importancia de adquirir conocimientos sobre la salud cardiovascular y destacó la necesidad de mantener a la población informada y protegida en este aspecto crucial.

Según la especialista, la planificación y la preparación anticipada de la alimentación, así como la elección consciente de alimentos, son esenciales para una salud óptima: “Tener previsto con anticipación y llevarnos desde casa organizada, la alimentación eso por un lado y si recurrimos a comprar cosas en la calle para comer saber qué comprar no que elegir porque en la improvisación uno suele elegir mal y suele elegir alimentos más calóricos con más contenido de sodio con mayor contenido de grasas y bueno, si todos los días de nuestras vidas tenemos este tipo de alimentación muy probablemente tenga una consecuencia nociva para nuestra salud entonces es tratar de organizarnos en la medida de lo posible y tenemos la posibilidad de preparar con anticipación los alimentos llevarlos a nuestro lugar de trabajo y en el caso de comprar en la calle”.

Importancia de la Consulta Profesional

Además, Tschopp enfatizó la necesidad de buscar orientación profesional para una alimentación adecuada y personalizada: “Lo ideal es que sí que se consulte con el profesional que esté matriculado, recuerden que hay muchas personas que dan recomendaciones en las redes, pero no cuentan con la formación académica. Brindan pautas nutricionales que por ahí no son las adecuadas, por lo que es necesario consultar con un nutricionista, para que las pautas que se lleven a cabo, sean lo más acorde a la necesidad de cada uno. También se debe acompañar con actividad física, porque no existe la receta mágica para tener un buen estado físico”. Subrayó en la necesidad constante de educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la nutrición y el bienestar general.

Durante el evento, se resaltó la sinergia entre una buena alimentación y el ejercicio regular en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.