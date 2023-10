La importancia de concientizar sobre el agua como alimento

En el marco del Día Mundial de la Alimentación y la semana provincial de la alimentación saludable, se realizaron actividades de concientización en la plaza San Martín de la ciudad de Posadas.

Una de las presentes en esa actividad fue Florencia Córdoba, la Presidente del Colegio de Nutricionistas de Misiones, quien señaló que el lema de este año es “el agua nutre, el agua es vida”. “No dejar a nadie atrás y nos lleva a concientizar sobre el agua como alimento. Hoy sabemos que unos de cada tres personas no tienen acceso al agua potable. Es un alimento que debe ser garantizado y nosotros la tenemos y a veces en ese tenerlo no nos damos cuenta y desperdiciamos”, explicó la nutricionista al móvil de MisionesCuatro.

“Concientizar sobre su importancia, no contaminarla, no dejar las canillas abiertas y que es vida, no solo vida para nosotros, sino que la naturaleza que nos provee alimentos también necesita agua. Y no dejar atrás a nadie atrás, por la situación de pobreza mundial que hoy en día se está viviendo”, detalló.

Por otra parte, dijo que cada vez hay más conciencia a la hora de alimentarnos: “creo que más o menos todos tenemos una idea de qué consumir. Ahora, la complejidad es tener en cuenta nada más de dónde viene ese alimento”.

Por otra parte, dijo que las últimas cifras de UNICEF reflejan la desnutrición infantil que existe actualmente en la Argentina. “Muchos niños están atravesando, que tal vez deben dejar de hacer alguna comida, o incluso adolescentes que comienzan a trabajar. También para los niños que tal vez no tienen acceso a la comida y aquellos niños que tienen acceso, tienen un patrón de consumo dañino de alimentos, entonces preocupa la alimentación infantil en general. Existen políticas que apunten a solucionar esto”, declaró Córdoba.