Llega a la Argentina una nueva terapia para pacientes con cáncer de endometrio

Un nuevo tratamiento de inmunoterapia para combatir el cáncer de endometrio está disponible en la Argentina. Por tal motivo, para conocer más detalles sobre esta novedad, en el Noticiero Central de MisionesCuatro se consultó con Florencia Perazzo, médica oncóloga clínica y expresidenta de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), quien señaló que es “una nueva opción de tratamiento en el cáncer de endometrio”.

Con respecto a este tipo de cáncer, dijo que es “una patología que ha ido aumentando su incidencia en estos últimos años y, normalmente, los tratamientos que hacemos son cirugía, luego de la cirugía, si el paciente tiene una enfermedad avanzada o recae, realiza un tratamiento de quimioterapia, o podíamos combinarlo con hormonoterapia si los pacientes eran añosos, o combinar quimioterapia con hormonoterapia”, explicó.

“Cuando los pacientes recaían su enfermedad o debutaban como una enfermedad avanzada, teníamos tratamientos de quimioterapia que en general daban un muy bajo porcentaje de respuesta, alrededor de un 15%, toxicidades importantes, poca duración de la respuesta”, afirmó la médica oncóloga.

En referencia a esta nueva opción de tratamiento señaló: “es la incorporación que ya se ha hecho en otras patologías de cáncer, cáncer de mama, pulmón, cáncer de colon, hay un montón de patologías que hemos incluido la inmunoterapia. Esta es una droga más, que es el Dostarlimab, que se incorpora en el tratamiento del cáncer endometrio”.

Y agregó: “cuando hablamos de cáncer endometrio estamos hablando del cuerpo uterino de la capa interna. La capa de células epiteliales que es donde normalmente se prepara todos los meses para recibir al bebé. Esto es la capa epitelial de adentro del endometrio, el cáncer endometrio se genera en esa zona”.

Prevención y hábitos saludables

Por otra parte, Florencia Perazzo recalcó la importancia del diagnóstico temprano, “lo que siempre trabajamos todos los oncólogos es en prevención, porque cuando uno puede diagnosticar tempranamente, realmente se curan los pacientes”, precisó.

“Hay dos factores que son muy importantes. Uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad, que hemos visto que se ha incrementado en el mundo en estos últimos años. Es prevenible, podemos tratar de considerar, mantener nuestro peso, no comer dietas muy ricas en grasas, o sea, incorporar muchas más frutas, verduras, disminuir las grasas animales y sumar a esto el ejercicio físico, por lo menos una actividad física tres o cuatro veces por semana para mantener nuestro peso. Uno es mantener lo más posible ajustado estas cosas porque vamos a disminuir los factores de riesgo. Esto no quiere decir que uno no pueda padecer la enfermedad, pero sí disminuye los riesgos”, detalló la oncóloga.

Con respecto a los síntomas, detalló: “en general, el cáncer endometrio se manifiesta como una hemorragia, es más frecuente de verlo en las mujeres que son menopáusicas que normalmente ya no tienen ciclo menstrual. Entonces, cuando aparece un sangrado, cuando no tenemos más la menstruación, es un síntoma de alarma que debemos concurrir al medio”.

“También se vio que ha incrementado el número de los pacientes más jóvenes premenospáusicas. Entonces, la aparición de un sangrado entre los ciclos menstruales o cuando a veces refieren como que tuve dos veces una menstruación en el mes tiene que ser un síntoma de alarma para concurrir a su ginecólogo. No hay que dejarte estar, siempre hay que consultar a su médico”, explicó Perrazzo.