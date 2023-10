Una de cada cuatro personas padece problemas de salud mental

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, que tiene como finalidad de concientizar sobre los problemas vinculados con la salud del cerebro a nivel global.

En ese contexto, para saber más acerca de esta efeméride, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro se consultó sobre el tema con Nicolás Aranda, el Director Provincial de Salud Mental, quien se refirió en primer lugar a las cifras de la OMS, que señalan que 1 de cada 4 personas padecen problemas de salud mental. “Esos son los números que se manejan a nivel global, que se vieron en incremento a partir de la pandemia y la post pandemia. Por eso decidimos promover, no solo desde el fortalecimiento de las instituciones, sino también sacando un poco a la calle y concientizando a la población de la importancia y cuidado de la salud mental”, declaró Aranda.

Y agregó: “la mayoría de las consultas por las que llega la gente son igual similares a la tendencia que hay a nivel país, que tienen que ver con la ansiedad, depresión, como mayores motivos”.

Respecto al momento indicado para pedir ayuda, explicó: “por ejemplo si estás teniendo dificultades para dormir, si no estás teniendo hambre, o sea de golpe pasaste a comer menos, si estás teniendo dificultades para dormir o un familiar tuyo presenta algo de esto, si hay una sensación de falta de aire o presión en el pecho, o una cuestión de no poder sentir que no se puede parar con el ritmo al día a día. Son todas cuestiones como para decir, bueno, ante esto tenemos que estar atentos, para tener algún tipo de consulta, aceptar algún tipo de ayuda de parte de familiares o del entorno cercano”.

“Todas estas son cuestiones como para decir, ‘estaría bueno una consulta con un profesional’. Lo cual no quiere decir necesariamente que eso derive en un tratamiento, pero por lo menos para ver qué está pasando ahí”, detalló el profesional.

Consultado sobre los cuidados para la salud mental, señaló: “todo lo que promueva la vida en comunidad, poder encontrarte con otros, encontrarte con una persona con la que sientas que le da sentido a lo que vos haces, como puede ser un espacio de fe, un espacio político, de un club o de un voluntariado, algún tipo de actividad que nos brinde un sentido. A veces, hay gente que lo encuentra en su propio trabajo, donde nosotros decimos, bueno, lo más recomendable es que esta persona siga trabajando, que tenga su tratamiento y demás. Son todas cuestiones que nos conectan con otros y nos ayudan y nos protegen”.

Respecto a los principales factores que predisponen a que una persona se enferme mentalmente, explicó: “tiene que ver con la propia historia, si uno ha sufrido violencia, situaciones de abuso, de vulnerabilidad o de vulneración de derechos, son situaciones que nos predisponen por ahí a tener algún tipo de padecimiento mental”.

En relación a las medidas de prevención detalló: “todo lo que sea las acciones que apunten a garantizar de que se cumplan los derechos, a garantizar de que las personas tengan una vida en paz, sin sufrir violencia, de por sí ya son acciones que previenen los padecimientos mentales”.

“Por el otro lado, sacarle el tabú, sacarle el estigma, entender que las personas pueden estar mal por cuestiones que hacen a su estado de ánimo, que hacen a sus emociones, a su posicionamiento en relación a sus vínculos. También de eliminar el estigma y entender que alguien puede estar mal por algo de eso, que, si bien no es visible como una fractura, como un corte y demás, es algo que puede estar doliendo”, afirmó Aranda.