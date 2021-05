Carne: El Gobierno endurece los controles a exportadores

Foto: NA

Mientras rige el cierre de las exportaciones de carne por 30 días decretado por el Poder Ejecutivo, en un intento por forzar una baja de precios en el mercado interno y el campo continúa con el paro a modo de protesta, el Gobierno redobla los controles suspendiendo e inhabilitando a empresas del sector.

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, procedió el viernes a suspender o inhabilitar para exportar a seis empresas por irregularidades tales como no liquidar divisas o haber consignado domicilios falsos, entre otras imputaciones.

Según informó la cartera agrícola a través de un comunicado, las mismas comercializaron casi 7.000 toneladas, lo que representa el 21% del volumen exportado por firmas que no tienen plantas de procesamiento propio. De esta manera, ya son 12 las empresas suspendidas o inhabilitadas para exportar al día de la fecha. En tanto que otras 5 fueron intimadas a presentar requisitos faltantes.

El informe de la Dirección de Control Agropecuario informó que también se produjo la interdicción de “1.087 cajas de carne congelada que pertenecen a la empresa Alpha Estudio Aduanero, la cual ha sido suspendida del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) por una serie de irregularidades detectadas, y de 28 cajas de carne congelada pertenecientes a la empresa Agrop Negocios”.



En tanto, en otro operativo realizado en el puerto de Buenos Aires, se interdictaron cuatro contenedores con carne congelada, que presuntamente operaba en el mercado con domicilio falso y comprobada insolvencia de sus titulares.



Además, mediante el mismo mecanismo, se prohibió la venta de “60 toneladas de carne bovina congelada perteneciente a la firma Mocho Pampa, la cual se encuentra suspendida por haberse detectado maniobras de triangulación”.

En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne.



“Las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que depende de la AFIP alcanzan un monto cercano a los US$ 6 millones“, señaló el organismo.