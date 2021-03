BUENOS AIRES. Boca Juniors vivió en Liniers una noche ideal para aventar todos los fantasmas que lo sobrevolaron después de la tibia victoria sobre el humilde Claypole en la Copa Argentina al golear en Liniers a Vélez Sarsfield, hasta esta cuarta fecha único puntero de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, por 7 a 1, con regreso y gol de Carlos Tevez.

El hoy barbado Tevez volvió después del duelo por el fallecimiento de su padre Segundo y colaboró con el quinto tanto en la cuenta goleadora de un Boca que tuvo además anotándose en la red a los colombianos Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Sebastián Villa en dos ocasiones, más el postergado Gonzalo Maroni también con doblete, que se ganó paradójicamente la titularidad en ese cotejo con Claypole.

Después de ese partido que Miguel Ángel Russo dispuso jugar con un equipo alternativo y lo empezó perdiendo en cancha de Lanús ante el campeón de Primera D, todas las críticas cayeron como baldazos sobre los jugadores, el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme.

Claro que esta era una marea que venía con mar del fondo, con cláusula de arrastre, porque de atrás hacia delante el más castigado era el colombiano Frank Fabra, sobre todo después de la eliminación en Libertadores a manos de Santos.

Las críticas que acalló el equipo xeneize

Según Télam, se decía que a Boca le faltaba fútbol y que el único capaz de gestarlo era Cardona, por lo que sin un acompañante su andar cansino solamente podía encontrar eficacia cuando la pelota le llegaba a los pies para usufructuar su magnífica pegada.

Se hablaba de una fractura entre el plantel y el Consejo de Fútbol a partir de la salida intempestiva de Guillermo Pol Fernández por no renovar contrato, y que Julio Buffarini y Leonardo Jara, que se deben ir en junio, iban al banco pero no jugaban porque Russo accedía a no ponerlos por indicación del Consejo de Fútbol ante esa situación.

Se mencionaba que la vuelta a los entrenamientos del promisorio juvenil Agustín Almendra venía aparejada por el castigo de no jugar en primera división ya que su intención es irse del club.

Se indicó que el vicepresidente primero Mario Pergolini estaba peleado con el segundo, Riquelme, y por eso no iba a la cancha y se mantenía alejado de todo lo intrínsecamente relacionado con el fútbol propiamente dicho.

Sin embargo esta noche Fabra trepó por la punta izquierda a puro fútbol en el segundo tiempo y fue el gestor de los dos últimos tantos.

Russo encontró en Maroni al jugador justo para acompañar a Cardona y conformar así un sistema más ofensivo y con mayor volumen de juego, tal como justamente le “sugería” el Consejo de Fútbol.

También Russo pareció imponer su autoridad haciendo ingresar antes de los 20 minutos del segundo tiempo a Buffarini y Jara simultáneamente. Y redobló la apuesta un cuarto de hora después haciendo entrar a Almendra por Cardona.

Goleada histórica

Y cuando llegó el sexto tanto de Maroni tras una gran jugada colectiva, Pergolini saltó en su platea del estadio José Amalfitani y celebró alborozado, como un hincha más, aplaudiendo a rabiar la cesión futbolera de sus futbolistas.

Y así, como en 2006 con Alfio Basile como entrenador en el Nuevo Gasómetro a San Lorenzo y haciendo la misma cantidad de goles que había convertido en los últimos siete partidos oficiales, hoy Boca se subió a un triunfo impactante, inesperado, justo en la previa del superclásico del próximo domingo en la Bombonera ante River Plate.

Así Boca, con ocho unidades, se metió entre los cuatro primeros equipos que se están clasificando para la próxima fase de la Copa de la Liga Profesional con ocho unidades en la Zona 2, mientras que Independiente y Lanús ahora acompañan más arriba a Vélez, que en la próxima jornada debe visitar a Talleres, en Córdoba.

Lo único que se reiteró y se ratificó fue una prematura falta para expulsión del improvisado lateral derecho Nicolás Capaldo a Emiliano Amor promediando el primer tiempo tal como había sucedido ante Claypole, pero que de haber recibido la roja podría haber cambiado el rumbo del partido. Y lo que quedó ratificado también es que con la presencia de Tevez, este equipo de Boca es otra cosa.

Síntesis del partido

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram y Francisco Ortega; Pablo Galdames, Federico Mancuello y Luca Orellano; Thiago Almada, Juan Martín Lucero y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Edwin Cardona; Gonzalo Maroni; Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.

*Goles en el primer tiempo: 21m. Cardona (B), 26m. Lucero (V) y 31m. Villa (B).

*Goles en el segundo tiempo: 8m. Villa (B), 10m. y 28m. Maroni (B), 14m. Tevez (B) y 43m. Campuzano (B).

*Cambio en el primer tiempo: 8m. Hernán De la Fuente por Guidara (V).

*Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Matías de los Santos por Amor (V), 18m. Ricardo Álvarez por Janson (V) y Gerónimo Poblete por Mancuello (V), 19m. Julio Buffarini por Capaldo (B) y Leonardo Jara por Medina (B), 30m. Franco Soldano por Tevez (B), 35m. Cristian Tarragona por Orellano (V) y 36m. Agustín Almendra por Cardona (B).

*Amonestados: Capaldo, Zambrano y Campuzano (B). Amor y Galdames (B).

Cancha: Vélez Sarsfield.

Árbitro: Diego Abal.