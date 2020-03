Caruso le respondió al presidente Fernández

Ricardo Caruso Lombardi, técnico de Belgrano de Córdoba, de la Primera Nacional, demoró pocas horas en responderle al presidente de la Nación, Alberto Fernández. El jefe de Estado, hincha confeso de Argentinos Juniors, había usado una frase de Néstor Gorosito como referencia personal, y recordó que no le gustaba el equipo del Bicho que había dirigido el Tano y que por eso había dejado de ir a la cancha. Lo tildó de “especulativo” y recordó que sólo le tiraba “pelotazos a Delorte”.

El DT del Pirata usó su red social Twitter para sentar su postura, aunque en un tono mucho menos agresivo al que suele utilizar en sus enfrentamientos públicos (recordar que tiró trompadas en una vereda contra el entrenador Fabián García). Le respondió al periodista Daniel Arcucci, quien había replicado la declaración. “Preguntale cómo festejo las dos veces que lo salve, con los jugadores por supuesto, del descenso, si se acordaba cómo jugábamos, y aparte te digo que con varios áridos se jugó muy bien, jaja”, dijo.

Y después se dirigió directamente a Fernández: “Señor presidente, me encanta cómo va llevando este tema del coronavirus, lo aplaudo. Pero le aclaro que se confunde con lo que declara. El equipo que usted dice lo armé yo y me fui en la sexta fecha. Las dos veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso”.

Y volvió a contestarle directo al presidente: “Logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal, el equipo que a usted le gustaba fue de otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los llevé yo. Así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo. Un abrazo”.

Caruso dirigió a Argentinos en 2007 y 2013.

Fuente Olé