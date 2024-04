Copa de la Liga: Boca le ganó a Newell’s y puso un pie en los cuartos de final

Boca le ganó a Newell’s Old Boys un duelo clave por conseguir un lugar en los cuartos de final. Fue 3 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en el marco de la decimotercera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga.

Desarrollo del partido

En el primer cuarto de juego, el partido fue parejo con el “Xeneize” proponiendo las condiciones del encuentro pero sin incomodar al arquero Ramiro Macagno. Asimismo, el arquero boquense Leandro Brey tampoco tuvo grandes intervenciones más que contener debiles remates de la “Lepra”.

A los 27 minutos, Boca rompió el cero en el marcador con el gol de Cristián Medina. Tras un remate cruzado de Luca Langoni desde el vértice izquierdo del área, el arquero Macagno dio el rebote y la dejó en el aire para que el mediocampista cabecee para poner el 1-0. Ya en la segunda parte, a los 10 minutos, Luca Langoni amplió la ventaja para el “Xeneize”.

Tras una serie de rebotes, la pelota le quedó al delantero de Boca en el vértice izquierdo del área y definió cruzado en el mano a mano ante Macagno poniendo el 2-0. A falta de dos minutos para el final, la “Lepra” descontó con el gol de Julián Fernández.

Tras un pelotazo a la espalda de Frank Fabra, el ex All Boys le dio de volea cruzado y marcó el 1-2. Un minuto después del gol de Newell’s, de contragolpe, Boca aumentó la ventaja con el gol de Kevin Zenón. El colombiano Fabra se fue solo por la izquierda y metió el pase al segundo palo para que el ex Unión la empuje para poner el 3-1.