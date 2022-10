Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol profesional

El exdelantero del seleccionado argentino y el Real Madrid de España Gonzalo “Pipita” Higuaín anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 34 años durante una conferencia de prensa organizada por su actual club, Inter Miami, en la que se quebró de la emoción.

“Es una noticia que vengo procesando. Hoy llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que me dio mucho, con momentos buenos y no tan buenos”, expresó Higuaín en el inicio de la lectura de una carta que escribió para anunciar su decisión.

El “Pipita” agradeció a los clubes donde se formó, desde cuando era un niño, hasta su etapa profesional, y con la voz entrecortada por la emoción sumó a su pareja, su hija (a quienes consideró “el motor” de su vida), familiares y amigos.

“Gracias a los que siempre confiaron en mí, llegó el momento de decir adiós”, dijo Higuaín en el final de su conferencia de prensa y de inmediato llevó las manos al rostro, con los codos apoyados en la mesa, en una señal inequívoca de desahogo emocional, donde la tristeza y cierta nostalgia se apoderaron de sus reacciones.

Segundos después, sus compañeros del Inter Miami acudieron para abrazarlo ante el silencio absoluto de sala de prensa del club estadounidense.

Higuaín, mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018, abandona el fútbol como el quinto mayor goleador del seleccionado argentino con 32 goles en 66 partidos, marca que comparte con Diego Maradona y sólo fue superada por Lionel Messi (90), Gabriel Batistuta (54), Sergio Agüero (42) y Hernán Crespo (35).

Su paso por la “Albiceleste” registró además la disputa de tres Copa América (2011, 2015 y 2016), las dos últimas como protagonista de la final que su equipo, en ambos casos, perdió por penales ante Chile en Santiago y Nueva Jersey, Estados Unidos.

La trayectoria del “Pipita” en la Argentina coincidió con las del crack rosarino Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María, los referentes de una generación de futbolistas que ante las derrotas sucesivas en instancias decisivas fue apuntada y criticada.

De todas esas críticas, que en cierta medida empujaron a Messi a renunciar de forma provisoria al seleccionado, tal vez haya sido Higuaín el más afectado y perjudicado.

Las ocasiones perdidas en la final ante Alemania en Brasil 2014 y en las ediciones de la Copa América 2015 y 2016, dieron pie a burlas reiteradas en las redes sociales, a través de los memes.

“La cargada o la burla, la gente lo ve y lo consume, eso se instala, por ejemplo, en las casas, y los padres y madres no son conscientes de que sus hijos pueden ser víctimas de ello o causantes. A mí se me pedía un tiempo, que respire, pero, ¿por los goles errados o por todo lo que se produjo con lo otro?”, manifestó Higuaín en una entrevista reciente en ESPN.

“Yo no estaba disfrutando por los goles errados, sino que no disfrutaba por toda la repercusión de lo que estamos hablando. El bullying, la crítica feroz, está a la orden del día y es normal, la sufren millones de personas que no lo comunican y se convierte en una carga que puede producir la muerte”, detalló Higuaín.

“Pipita”, hijo del férreo marcador central Jorge Nicolás Higuaín, se inició profesionalmente en River Plate. El partido que lo marcó fue la victoria Superclásica ante Boca en 2006, por 3 a 1, en el Monumental, donde convirtió dos tantos; uno de taco.

“Hubo un momento en Inferiores que me tocó jugar muy poco porque era flaquito y no tan alto. En ese momento sentí que me iban a echar del club y mi sensación era que se acababa mi sueño porque solo quería jugar en River. Si no era River, lo más probable es que hubiera dejado el fútbol”, reveló Higuaín en su despedida como jugador profesional.

De River pasó al Real Madrid, a cambio de 12 millones de euros, y también dejó su impronta. A tal punto que la institución madrileña lo saludó en redes sociales: “Gracias por todo lo que nos diste al Real Madrid y al fútbol, Gonzalo Higuaín. Siempre formarás parte de la historia de este club, con el que ganaste 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Te deseamos lo mejor en esta etapa”.

El “Pipita” permaneció en el Madrid durante siete temporadas como primera escala de un formidable viaje por el fútbol europeo, que también incluyó pasos por Napoli (2013-2016), Juventus (2016-2018 y 2019-2020), Milan (2018-2019) y Chelsea (2018-2019).

En septiembre de 2020, Higuaín, quien cosechó 14 títulos a lo largo de su carrera y marcó 362 goles, fichó para Inter Miami, franquicia de la Major League Soccer (MLS), que es propiedad del exfutbolista inglés David Beckham, informó el portal Télam.