Ibarra: “Del equipo me preocupa todo”

Foto: Víctoria Gesualdi/ Télam

En una imprevista rueda de prensa, Hugo Ibarra rompió el silencio y se refirió a la imagen que dejó Boca el último sábado en la derrota ante Talleres. El entrenador no esquivó las preguntas sobre el andar del equipo y fue autocrítico. “Me preocupa todo”, aseguró.

El técnico del Xeneize manifestó que el conjunto azul y oro no ha mostrado su mejor imagen en este arranque de la Liga Profesional, informó este miércoles el portal TyC Sports. “Del equipo me preocupa todo, pero lo tengo que trabajar en la semana, día a día. Ojalá el fin de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos, también por el rival. Me quedo conforme con algunos pasajes de los partidos en la Bombonera, sobre todo el primer tiempo que lo hicieron muy bien, y si se puede sostener el segundo mejor”, indicó.

De todos modos, Ibarra también remarcó que recién están volviendo de la pretemporada y pidió tiempo. “Después de tres meses de inactividad es difícil jugar. Me ha pasado como jugador, tengo la tranquilidad de que mi equipo va a salir, hay que tener paciencia”, afirmó.

Si bien se espera que para recibir a Platense el próximo domingo realice varios cambios respecto al once con el que salió a jugar en Córdoba, no quiso dar pistas y deslizó: “No voy a hablar de forma individual, sé internamente, lo charlo con ellos y lo que tenga que hacer lo haré. Tengo tres días para pensar el equipo y trabajarlo”.

A su vez, el DT asumió la responsabilidad por este presente. “Ahora vamos a jugar contra Platense con nuestro público en casa. Queremos ganar y si logramos eso podremos tener una semana tranquila para trabajar de otra manera. Y ojalá podamos jugar bien también, yo soy el principal que quiero eso y el responsable cuando no sucede”, reconoció.

Por otro lado fue consultado por los pocos minutos que venían teniendo los juveniles, principal,mente Luca Langoni, la gran figura del Xeneize en la obtención de la Liga Profesional 2022. “Yo más que nadie conozco a los chicos, los he tenido en Reserva y a todos nos pasó ser jóvenes y que te caigan si no rendís. Yo sé los momentos que los tengo que poner y cuando decida van a entrar, ya sea de titular o suplente. En estos partidos, Zeballos y Langoni han entrado, Ezequiel también. Juegan muy bien y los necesitamos a ellos y a todo el plantel”, señaló.

Además, destacó a Miguel Merentiel, el último refuerzo que arribó al club y rápidamente comenzó a sumar minutos. Asimismo, dejó entrever que se perfila para ser titular junto a Langoni por las suspensiones de Sebastián Villa y Darío Benedetto, y las lesiones de Zeballos y Orsini. “Miguel está muy bien, se ha ensamblado rápido. Luca es un jugador que deja todo, lo conozco bien y sé lo que me puede dar. Ojalá se puedan seguir entendiendo, mucho mejor todavía”, finalizó.