Pinola: “Borré está para cosas importantes como Europa”

BUENOS AIRES. Javier Pinola afirmó este viernes que su compañero Rafael Borré está “para cosas importantes como Europa” frente a las diferentes ofertas del fútbol brasileño, a propósito de su posible salida del club a partir de junio.

“Por la clase de jugador y persona que es, sin desmerecer el futbol brasileño, que es lo que se comentaba, creo que está para cosas más importantes, como Europa, en elcaso de que no se quede en River”, manifestó Pinola para las redes de La Página Millonaria.

Pinola, quien se recupera de la fractura del antebrazo derecho, dijo que Borré debe tomar la decisión “convencido” del lugar adonde pretende ir, un consejo similar al que recurrió Marcelo Gallardo según manifestó en la conferencia de prensa del miércoles pasado.

“No hay peor decisión que ir a un lugar solo por equis motivos y no estar seguro de lo que vas a hacer y cómo vas a estar de motivado. Si no tenés ganas de ir realmente, después la pasas mal. Y no podés rendir a tu nivel”, apuntó el exdefensor de Rosario Central y Racing.

Según Télam, Pinola, de 38 años, también se refirió a su continuidad en River: “Eso lo decidirá el cuerpo técnico y los dirigentes. Estoy bien, muy contento y con muchas ganas de volver a estar con mis compañeros y competir. No quiero planificar más de la cuenta. Hay que vivir el día a día y disfrutarlo”, remató.