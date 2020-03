Reynoso reconoció que le “hacía falta el gol”

El volante ofensivo de Boca Emanuel Reynoso reconoció este jueves que “hacer un gol el otro día (ante Independiente de Medellín) fue muy importante porque me hacía falta el gol. Por suerte el martes se dio. Estoy muy contento por el gol de tiro libre”.

Reynoso, en conferencia de prensa tras el entrenamiento en Ezeiza, se refirió a su condición de habitual integrante del banco de supentes del equipo: “Aprovecho cada oportunidad que me toque. Estoy contento por la pretemporada que hice. Son decisiones de Miguel que decide quien juega. Debo seguir trabajando para que el técnico vea que tengo ganas de estar”

Y dijo que “el tema de mi posición y de la marca es que todos estamos comprometidos para marcar. Mi posición ideal para jugar es adelante de Pol, o donde el técnico disponga”.

También habló del interés de un club de la MLS para que siga su carrera en Estados Unidos: “Lo hablé con mi representante, también con Román (Riquelme) y con Miguel (Russo) y después de esa charla automáticamente dije que me quedaba y que estoy a disposición”.

Y agregó: “Cuando a uno le toca jugar partidos seguidos, agarra más confianza, se atreve más a dar un pase gol o encarar. Estoy feliz de los minutos que me toca jugar, pero no me conforma, quiero ser titular y trabajo para eso”.

Por último, sobre el flamante título de Boca campeón de la Superliga, subrayó: “Es muy merecido, tenemos un plantel muy rico en el que cualquiera puede ser titular. Los dos por afuera corren mucho, Tevez está muy bien. El plantel se propuso ganar todo, la virtud nuestra es atacar y eso nos llevó a ser campeones”.

Emanuel “Bebelo” Reynoso, de 24 años, llego a Boca en enero de 2018 proveniente de Talleres de Córdoba y a pesar de ser uno de los mejores dotados técnicamente del plantel que dirige Miguel Angel Russo todavía no pudo ganarse la titularidad.

Quizás pueda tener la oportunidad de hacerlo el próximo sábado ante Godoy Cruz, en Mendoza, donde Boca rotaría a algunos de sus titulares.

📽️¡Así fue el festejo de Bebelo Reynoso para el 3-0 final ante @DIM_Oficial en la Bombonera!#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/xcvLgFG3pv — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) March 11, 2020

