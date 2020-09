Alertan sobre un quiebre en la cadena de pagos por el uso generalizado de tarjetas de créditos

POSADAS. “El endeudamiento con tarjeta está aumentando a tasas por encima de la inflación”, comentó el economista Guillermo Knass, quien alertó sobre un quiebre en la cadena comercial, si hay una masiva utilización de tarjetas de créditos para la compra de bienes no durables, y los deudores no tienen capacidad económica para cumplir con los pagos.

Con la pandemia, “cambio de conducta del consumidor y está aumentando la construcción. Los que tienen más holgura económica destinan el excedente económico a las mejoras (edilicias) Pero los niveles más bajos usan la tarjeta en el supermercado”, alertó Knass, insistiendo en que esa conducta, “no es sustentable en el tiempo”

Por regla general, “los bienes de consumo inmediato se deben comprar con dinero en efectivo o débito. Y se debe adecuar el nivel consumo no durable al presupuesto”.

Según Knass, las deudas financiadas con tarjetas de créditos, “en algún momento esto se van a tener que sincerarse. Se quiebra la cadena de pagos si la mayor parte que está financiando con tarjetas, no tiene trabajo, el sueldo no le alcanza y no le gana a la inflación”, alertó.

“Si una persona tiene una deuda con tarjeta en mora, (no hay problemas sociales). Pero cuando el conjunto de la sociedad tiene moras con las tarjetas, el problema lo tiene el país en su conjunto. No sólo el sistema financiero”, sentenció.

En esta línea, Knass reveló que actualmente no hay tantos morosos con deudas con tarjetas de crédito, porque “todo lo que iba a entrar en mora, se refinanció” a través de “refinanciaciones extraordinarias”.