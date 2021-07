Inflación: consumidores se inclinan más por segundas marcas

BUENOS AIRES. La inflación que no tiene techo provocó que los consumidores empiecen a mirar las segundas marcas. Y no se trata solo de los sectores populares, sino también de las familias de clase media, que ya están comprando aquellos productos que antes no estaban en su canasta.

Al respecto, un informe de la consultora Quiddity asegura que en los últimos meses siete de cada 10 consumidores argentinos decidieron cambiar la marca de los productos que consumía habitualmente. Unas 1.200 personas de todo el país participaron de un estudio realizado en mayo pasado.

Según detalla el trabajo 2 de cada 3 personas cambiaron su lugar de compra habitual y que esa conducta incentivó a que los consumidores elijan marcas alternativas para consumir: de hecho, el 94 por ciento cambió al menos una de su repertorio en el último año, asegura la consultora.

“Se evidencia que 7 de cada 10 argentinos eligieron otra opción distinta a la habitual por ser más económica. En este comportamiento se destacan en mayor medida las mujeres, el segmento de 36-45 años y personas de niveles socioeconómicos más bajos”, precisa el reporte.

Entre los que cambiaron, dice el estudio, 8 de cada 10 aseguraron que la nueva marca le brindó el mismo grado de satisfacción que la que consumía hasta ese momento. Pero el relevamiento también revela que el ánimo del público es volver a la marca que consumió siempre.

“Cabe destacar que si bien existe una gran oportunidad para que estas nuevas marcas generen mayor cercanía con el nuevo consumidor, el 71 por ciento de las personas que han migrado de una marca a otra volverían a la anterior si pudieran hacerlo”, sostiene el informe.

Los cambios en los hábitos de consumo se están produciendo por un mix entre los efectos de la pandemia y el incremento de los precios que no logra equiparar la mejora en los salarios.