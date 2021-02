La inflación “va a seguir” y llegaría a un 50-60% anual, alertan

POSADAS. “Cuando aumenta el combustible aumenta todo”, recalcó el contador y consultor económico, Raúl Karaben, tras confirmarse que la inflación de Enero superó el 4% a nivel nacional y en la región del NEA. Según el especialista, el gobierno nacional carece de un rumbo económico y está aplicando “parches” a los problemas que van surgiendo en un contexto de alta inflación y escasas expectativas de los agentes económicos.

Además, vaticinó que la inflación proyectada estará en un 50-60%, muy por encima de lo proyectado por el gobierno (en torno al 25%), lo que implicará que los exportadores se verán perjudicados.

Según explicó Karaben a MisionesCuatro, el combustible “es insumo para la producción y para el transporte. En los últimos dos meses ha sido fuerte el aumento”, dijo el contador, insistiendo en que esto impactó especialmente en algunos rubros, que “han aumentado mucho”, tales como alimentos y medicamentos.

“En servicios públicos el aumento está planchado”, aclaró Karaben sobre la decisión del gobierno nacional de impedir aumentos en los servicios. “Pagan subsidios a las empresas para que no aumenten. Es un coctel explosivo, en algún momento (las tarifas de los servicios públicos) van a tener que ajustarse”, vaticinó Karaben. Y acotó: “Con los subsidios vas a tener que generar impuestos o emisión monetaria, que retroalimenta la inflación”.

Consultado al respecto, Karaben sostuvo que para el nivel de inflación del 2020, la inflación debería estar aún más alta. “Se ha emitido muchísimo. Pero gracias a la emisión, los subsidios y el IFE se suplió la baja en la economía, del orden de los 15 puntos del PBI”, detalló el especialista. “Sin emisión, habría sido caótico el tema de la economía en general”, aclaró.

En cuanto al escenario económico de este año, Karaben puntualizó: “Nadie sabe qué va a pasar, pero a este rumbo, la inflación va a seguir. La inflación proyectada del gobierno es bastante inferior a la que estiman analistas privados. Cualquiera proyecta 50-60 % para este año. Pero el gobierno proyectó un aumento del dólar del 25%. De nuevo van a ponerle el pie encima a los exportadores, como los de la madera, yerba o té. Si las cosas aumentan un 50%, y el dólar un 25%, los exportadores son los que van a pagar los platos rotos”, advirtió.

Sobre el final de la entrevista, Karaben insistió en que la carencia de un plan económico y la incertidumbre en general, afecta a todos los actores económicos, tanto al empresario como a los consumidores. “La falta de proyección hace muy mal a todos los agentes económicos. No sabes dónde estás parado. Un día podés estar muy bien y al siguiente muy mal. Hoy no sabemos a dónde vamos. Aparece un problema y ponen parches. Son parches sobre parches, pero no hay programa económico”, sentenció.