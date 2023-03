Pedro Pascal reveló sus 10 películas favoritas

Pedro Pascal está en el mejor momento de su carrera. Por su protagónico en The Last of Us, el actor chileno se ha vuelto una figura sobre la que el público quiere saber más y más, como sucede con toda gran celebridad. Así, en diálogo con Sky, el actor del momento se animó a listar sus 10 películas favoritas de todos los tiempos para que la audiencia pueda conocer sus gustos cinéfilos, sus influencias y su formación.

El nacido en Santiago de Chile tiene un gusto especial por las películas de terror y en general por el cine estadounidense. Entre las cintas de género que incluyó en su lista se cuenta Un hombre lobo americano en Londres de 1981, sobre la que recordó sus primeros visionados: “Tuvimos televisión por cable cuando era muy chico. Me asustaba. Me parecía muy graciosa y si la ves hoy en día todavía se mantiene”.

Además, incluyó el clásico de terror El resplandor de Stanley Kubrick y destacó especialmente las actuaciones: “De algún modo te rompe el corazón cuando la vuelves a ver. Shelley Duvall está tan fenomenal en la película, y además también considero la actuación del niño como una que nunca se ha vuelto a lograr a ese nivel de honestidad totalmente desnuda”.

Otra cinta muy popular que está en su lista es Blade Runner, el clásico de ciencia ficción sobre el que dijo: “Recuerdo haber ido a ver la versión del director en el cine. Ya había visto la película muchas veces, pero la vi en pantalla grande por primera vez y solo la introducción de la película me hizo llorar”.

Un hombre lobo americano en Londres (John Landis, 1981)



Blade Runner (Ridley Scott, 1982)



El gran Lebowski (Los hermanos Coen, 1998)



El resplandor (Stanley Kubrick, 1980)



Candyman (Bernard Rose, 1992)





Cabo de miedo (Martin Scorsese, 1991)



Duro de matar (John McTiernan, 1988)



Milk (Gus Van Sant, 2008)





Tootsie (Sydney Pollack, 1983)



Damas en guerra (Paul Feig, 2011)