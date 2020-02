Dybala se volvió viral por interrumpir el baile de Oriana Sabatini

View this post on Instagram

La actriz @orianasabatini se estaba destacando con sus movimientos de caderas frente a su celular, cuando inesperadamente el futbolista Paulo Dybala, con quien mantiene una relación desde hace un tiempo, se entrometió sin que ella se diera cuenta. • El video alcanzó millones de reproducciones y es parte del challenge del lanzamiento de la última canción de Oriana titulada “Luna llena”. • #challengelunallena