Es imposible desbloquear la tablet de Natacha Jaitt

Foto vía Exitoina

En la mañana del miércoles, se realizó una audiencia para llevar a cabo el desbloqueo de la tablet de Natacha Jaitt tras el fracasado intento de la Policía Bonaerense llevado a cabo la semana pasada. Pero nuevamente, el IPad fue imposible de abrir y se determinó que jamás podrán hacerlo, motivo que desató la bronca y la desazón de Ulises, hermano de la mediática fallecida, y Alejandro Cipolla, su abogado, quienes dialogaron en exclusiva para Exitoína.

“Más allá de que a los rugbiers sí le hayan podido desbloquear los teléfonos de la misma marca, en este caso particular es casi imposible y la tecnología no lo va a permitir”, explicó el letrado con respecto a que desde los organismos judiciales escucharon su pedido después de que hayan tenido acceso a los teléfonos Apple de los jugadores de rugby que golpearon a Fernando Báez Sosa, y además contó que horas antes del fallecimiento de Natacha, ella le había dicho que tenía “información sensible” respecto a dos políticos importantes -sin decirle sus nombres- y que esa información está en el dispositivo.

“Me preguntó si nos podíamos juntar el próximo día hábil, que era el día lunes para mostrármelo y radicar las denuncias penales correspondientes. Yo lo quería ver porque no sabía si eso podía estar vinculado también con la causa de muerte de ella”, expresó el abogado.

Debido a la resolución, Cipolla considera que el expediente va a ser cerrado. “No me habían dado a lugar las pruebas hasta que no terminara esto, pero ya la verdad es que si no tengo elementos es como estar peleando contra una pared de hierro. Estamos en una encrucijada. No sé si los peritos de la Policía Federal que hicieron la tarea de inteligencia y abrieron los dispositivos de los rugbiers pueden prestar colaboración, la verdad es que hasta ahora Policía Federal tampoco prestó colaboración con nosotros. Aparentemente es la única causa que le importó, que no es de jurisdicción, es la que investiga la causa del brutal homicidio de Báez Sosa”, dijo desilusionado.

Ulises, con más enojo que el jurista, previó el final que puede llegar a tener la causa por la muerte de su hermana: “¡Es una vergüenza! Yo dije que no la iban a abrir. No quieren investigar. Nosotros exigimos que la perite la Policía Federal, que es la que abrió los celulares de los rugbiers. La perito de la Policía de la provincia no pudo, corrupción en vivo es esto. Me dan asco. La Justicia es corrupta. Se cagan en una familia que no sabe qué pasó con Natacha”, afirmó el conductor radial.

Fuente Exitoina

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

Seguir a @misionescuatro