Este fin de semana regresa el “Festival por la Diversidad”

POSADAS. El festival tiene como objetivo propiciar espacios de encuentro y reflexión, en los cuales las variadas presentaciones artísticas abordaran la temática LGBTTTQ+ desde múltiples y originales puntos de vista promoviendo de esta manera la inclusión y visibilización, a fin de contribuir a la transformación social positiva.

La cita será en Sala Mandové, ubicada en calle Beethoven 1762 a las 21:30 horas. Las entradas se pueden adquirir en el lugar y tienen un valor de $400.

Sobre el Festival por la Diversidad – La Yapa

Trata de generar la integración cultural y social, a través de actividades que combinen el conocimiento, entretenimiento y la reflexión en torno a la diversidad de género propia de toda sociedad, ya que consideramos que la cultura ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de soluciones de los problemas sociales.

En el Festival, el lema se sintetiza en el slogan: “lo que no se nombra, no existe. Lo que no se ve, no existe y no se conoce”.

Más información en redes sociales: Facebook: Teatro por la diversidad. Instagram: teatroporladiversidad

Programación

GRILLA:

VIERNES 17 de septiembre

• CRISTIAN FERRI – “Dominik Fortuna” monologo de humor.

• KATY SOLEM – Show de Drag y Monólogo

• Grupo Agua de río “DOS MUJERES” de Javier Daulte – WALTER BOGADO Y LUCAS CARNEIRO. Participación especial: LEANDRO GIMENEZ.

SABADO

“Show por la diversidad”

• Conducción especial: CARMEN CENTENO y las historias de Doña Conché

•WALTER BOGADO

•KATY SOLEM

•ARIEL PAWLUSZEK

•MEENA BELL

• SAMANTA FOX

• Participación especial: JORGE MARQUEZ y su regreso al escenario.