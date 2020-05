La China Suárez confirmó su embarazo con una foto

Eugenia “La China” Suárez confirmó su segundo embarazo con el actor Benjamín Vicuña con una tierna foto donde se aprecia su panza.

La actriz es mamá de Rufina, de seis años, fruto de su relación con Nicolás Cabré, mientras que el actor chileno es padre de Bautista, Beltrán y Benicio, que tuvo con la modelo Pampita.

Suárez y Vicuña, por su parte, tuvieron a Magnolia, de dos años y este año confirmaron que volverán a ser padres juntos.

La actriz subió la foto a sus redes y, entre los miles de comentarios, destacan justamente el de su pareja, con tres corazones.

“Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión», expresó el actor chileno en un mensaje que añadió más tarde.

«Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperamos ver nacer un nuevo mundo”, continuó.

La pareja no quiso confirmar el embarazo hasta este lunes, a través de esta imagen que publicó la actriz en Instagram. Durante el verano pasado los rumores eran incipientes y la China salió al cruce en el programa Los Ángeles de la Mañana.

“Yo no tengo nada para decir. Hace un mes que dicen lo mismo y nunca nadie me preguntó a mí. Ya lo confirmaron los medios y debatieron. Yo miro todo”, manifestó aquella vez.

“Una se cansa. Hablan, hablan, confirman, debaten. Y una encima tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. No tengo ganas de decir nada. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué”, sostuvo.