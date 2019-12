Las lesiones de Madonna hacen peligrar su gira por Europa

Hasta el día de la fecha la reina del pop ya canceló cinco conciertos que forman parte del Madame X Tour, que comenzó el 17 de septiembre y las últimas fechas afectadas fueron las previstas para la ciudad de Boston.

En su cuenta de Instagram había escrito un mensaje que decía lo siguiente: “Por favor, perdonen este inesperado giro de los acontecimientos. Hacer mi show todas las noches me da mucha alegría y tener que cancelarlo es un tipo de castigo para mí, pero el dolor que siento en este momento es abrumador…”. En esa oportunidad Madonna no llegó a dar detalles sobre su estado de salud.

Un día antes de hacer ese anuncio, la diva subió a sus redes un video en donde se la puede ver dentro de una bañera llena de hielos y agregó: “Mi usual baño frío para las múltiples heridas”. Pero todavía se desconocen cuál es la causa de su malestar.

A pocas horas de su show del domingo 22 de diciembre en Miami, la cantante decidió cancelar otro espectáculo más. Esta vez Madonna se disculpó explicando que: “A medida que subía la escalera para cantar Batuka el pasado sábado por la noche, estaba llorando de dolor por mis lesiones, el cual fue indescriptible durante los últimos días”.

“Pasé los dos últimos días con médicos: escáner, ultrasonidos, rayos X, sondeando, llorando. Me dijeron muy claramente que si voy a continuar con mi gira, debo descansar lo máximo posible para no causar un daño mayor e irreversible a mi cuerpo. Nunca dejé que una lesión me impidiera actuar, pero esta vez tengo que aceptar que no es ninguna vergüenza ser humana y tengo que presionar el botón de pausa. Les agradezco toda la comprensión, el amor y el apoyo”, dijo Madonna y una vez más evitó explicar la causa de sus dolores.

Pero ahora, ante tantas cancelaciones el público europeo se expresó con miedo de que también se suspenda la gira por el continente, que tenía fecha de inicio para el 12 de enero en la ciudad de Lisboa.