Liam Gallagher estrenó “Sad Song”

Liam Gallagher es un cantante y músico inglés muy conocido por haber sido vocalista de Oasis y después formar su banda llamada Beady Eye, proyecto con el cual solo lanzo dos discos, ahora en su faceta de solista tan solo después de dos discos de estudio acaba de lanzar su MTV Unplugged.

El MTV Unplugged de Liam Gallagher fue grabado en el Hull City Hall ubicado en Yorkshire, Inglaterra, el disco consta de 10 temas donde podemos encontrar algunas canciones de Oasis, por otro lado Gallagher acaba de estrenar “Sad Song” como primer sencillo de su MTV Unplugged el cual saldrá a la venta el día 12 de junio, informó smashradio.

Tracklist:

1. Wall Of Glass

2. Some Might Say

3. Now That I Found You

4. One of Us

5. Stand By Me

6. Sad Song

7. Cast No Shadow

8. Once

9. Gone

10. Champagne Supernova