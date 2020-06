El tema de The Killers que se volvió viral en plena oleada antirracista

A raíz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, las redes sociales no se quedaron atrás en la oleada de protestas y campañas para repudiar los actos racistas en el mundo. En este caso, usuarios de la red social Twitter no tardaron en encontrar en la canción “Mr. Brightside”, de la reconocida banda de rock The Killers, un fragmento con la siguiente relación:

Aprovechando la homofonía (similitud sonora), cuando Brandon Flowers canta “Now I’m falling asleep and she’s calling a cab” -ahora me estoy quedando dormido y ella está pidiendo un taxi-, tuiteros unieron la preposición y el sustantivo final y formaron así “acab”, acrónimo de la expresión All Cops Are Bastards -todos los policías son bastardos-.

En la red, se pueden leer miles de retuits con la frase viral “ahora me estoy quedando dormido y ella dice A.C.A.B”, palabras que se volvieron de uso corriente en el movimiento Antifa y como eslogan que crece en populadirdad.

Por su parte, los integrantes de The Killers no expresaron nada al respecto, aunque sí han repudiado los discursos racistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuente TELAM