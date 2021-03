Netflix: los estrenos de series y películas para marzo

Finaliza el mes de febrero y se asoma marzo, junto a este mes llegan nuevos estrenos imperdibles de Netflix. A su catálogo sumará clásicos del cine como la trilogía original de Karate Kid, nuevas producciones originales como Sky Rojo, Los Irregulares, documentales de la talla de Biggie: I got a Story to Tell, además de material para los más pequeños como por ejemplo, Las travesuras de Peter Rabbit.

A continuación te dejaremos el listado del nuevo contenido que se viene y que no te podés perder.

Series

9 de marzo: La casa flotante

10 de marzo: Boda o hipoteca

12 de marzo: Paradise PD parte 3, The One, Love Alarm: Temporada 2

15 de marzo: El reino perdido de los piratas

19 de marzo: Formula 1: Drive to Survive: temporada 3, Sky Rojo

24 de marzo: ¿Quién mató a Sara?

26 de marzo: Nailed It! Problema doble, Los Irregulares

31 de marzo: Haunted: Latinoamérica

Películas

1 de marzo: Karate Kid, Karate Kid II, Karate Kid III

2 de marzo: Sexy por accidente

3 de marzo: Moxie

5 de marzo: Centinela, Lavaperros

11 de marzo: Akelarre

12 de marzo: ¡Hoy sí!

19 de marzo: Sin hijos

26 de marzo: El campamento de mi vida, Un viaje pesado

31 de marzo: Como si fuera la primera vez, Baile caliente

Documentales y especiales

1 de marzo: Connected, Biggie: I Got a Story to Tell

3 de marzo: Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones

10 de marzo: Last Chance U: Basketball

15 de marzo: Es personal

17 de marzo: Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU.

24 de marzo: Seaspiracy: La pesca insostenible

31 de marzo: Not a Game

Anime

4 de marzo: Titanes del Pacífico: Tierra de nadie

18 de marzo: B: The Beginning: Temporada 2: Sucesión

25 de marzo: DOTA: Sangre de dragón

Niños y familia

2 de marzo: Fabuloso vocabulario: Temporada 5

5 de marzo: Los fantasmas de la ciudad

16 de marzo: Waffles y Mochi

19 de marzo: Country Comfort, Alien Tv: Temporada 2

22 de marzo: La casa con un reloj en sus paredes

25 de marzo: Agencia secreta de control mágico

31 de marzo: Las travesuras de Peter Rabbit