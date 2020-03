View this post on Instagram

El cálido y emotivo “Bienvenidos a casa" que anunció el piloto Pedro Parrado, a cargo del vuelo AR 1305 de Aerolíneas Argentinas, conmovió a todos los pasajeros. Se dirigía a los argentinos varados en el exterior que estaban volviendo desde Miami a Buenos Aires luego del cierre de las fronteras locales frente a la expansión de los casos de coronavirus.