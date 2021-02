Conectarse con la realidad

Ayudarnos a regular la capacidad de sufrir, no leer tanto las noticias, no leer tanto los memes, etc.

Adictos a experiencias

Vivimos el culto del instante: nos importa ya lo que sentimos y no dejamos que nuestra corteza prefrontal que es la que debería discernir lo bueno de lo malo, tomar las decisiones, actúe. Nos dejamos llevar por las drogas de si tomamos conciencia de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente viviríamos mas asertivos.

Documental de Netflix Social Dilema

Esto fue diseñado para ser adictivo, cada uno que uno consume marihuana, ve pornografía, todo eso genera placer la hormona dopamina, mientras me imagino como va tomando esa copa, va subiendo, y la dopamina tiene su función tiene su pico mas alto cuando lo consumo y baja cuando dejo de consumirlo, así funciona chispazos de dopamina el mundo digital, tiene un funcionamiento similar al mundo de las adicciones las drogas, los videosjuegos. Dejamos de consumir es la sensación de vacío, donde está el sentido de la vida, donde está el Ikigai.

Ese pensamiento tiene un impacto directo en las células en la mente. Tiene el mismo impacto que si sucediera en la realidad, mi mente y mi cuerpo no distinguen entre la realidad y lo imaginario, el cortisol es una hormona cíclica tiene que ser baja para dejarme dormir y por la mañana debe ser alta para levantarme a la mañana, que pasa cuando vivo con una amenaza constante imaginaria, a lo largo es como una intoxicación de cortisol, las moléculas buenas serotonina, y endorfinas, son las que deberíamos tener mas activas y no el cortisol,

Ayudar a interpretar la realidad de la mejor manera posible

-La Felicidad es interpretar de la mejor manera lo que nos pasa.

-Según como interpretamos la vida depende esa historia que tanto nos hace sufrir, darle vuelta

Interpretación depende de 3 factores

Sistemas de creencias, ideas prefijadas, como deben ser las relaciones con mis amigos, la política la religión en general somos pocos indiferentes a lo que nos rodea, interpretamos como si fuera una amenaza.

El estado de ánimo, depende de cómo duermo, por las noches mis neuronas se recuperan para el dia siguiente, depende de la bioquímica y de las enfermedades que tengamos, influye la Actitud es la voz interior, todos nosotros tenemos una voz interior que va “comentando” nuestra vida, eres un desgraciado, por lo que has hecho hace tiempo.

El que domina la voz interior es capaz de ser el maestro de la vida. Es necesario tomar conciencia de la era en que estamos viviendo, desacelerar y conectar con lo esencial no con lo que creemos es urgente.

Claves para no saturar de información

-Era del exceso de informacion es necesario Filtrar la informacion

-Nos faltan formación de verdad

Verónica García Corret

Más información en www.Verogarciatorrent.com

Facebook: Vero García Torrent.

Instagram: Verogtorrent