Horóscopo para este jueves 20 de agosto

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Deberás iniciar cambios inmediatamente en casi todos los aspectos de tu vida. Cosas importantes están en la cuerda floja.

Amor: La envidia y los malos deseos están invadiendo tu pareja, aleja a los terceros que se entrometen en tu vida privada.

Riqueza: Empiezas a ver cómo el esfuerzo de noches sin dormir empieza a dar frutos. Esto te dará motivación para seguir adelante.

Bienestar: No fijes tus expectativas en alcanzar sólo éxito material. Lo más importante en la vida son los afectos y experiencias con nuestros seres queridos.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Lo que deberás hacer será seguir intentando. La persistencia dará buenos resultados. En lo financiero una puerta se cerrará.

Amor: No les restes importancia a la felicidad lograda en el plano sentimental. Recuerda el esfuerzo que te ha costado.

Riqueza: Se te presentará una oportunidad para ganarte la simpatía de un par clave en tu ambiente de trabajo. Aprovéchala.

Bienestar: La vida está llena de nuevas oportunidades, sólo si sales y las buscas. Todo es cuestión de estar en el lugar y el momento adecuado.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Algunas promesas que te hicieron podrían ser huecas y un encuentro sería pospuesto. El diálogo con allegados resultará interesante.

Amor: No tengas miedo de decir lo que sientes. No tienes que sufrir en silencio y, si callas, en realidad las cosas pueden empeorar.

Riqueza: Algunos gestos generosos cruzarán tu camino, y tus finanzas. Esto facilitará las cosas para que puedas tomar tu destino.

Bienestar: Realiza un esfuerzo para reconocer las seńales, los verdaderos afectos pueden estar más cerca de lo que supones. Agudiza tu visión.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Encuentra un momento para detener tu frenesí o tu cuerpo lo hará por ti. Las largas jornadas laborales están acabando contigo.

Amor: Te verás en la necesidad de romper con esa calma y equilibrio permanente en el que vives, para poder intentar algo nuevo.

Riqueza: Encontrarás una nueva forma de llevar a cabo tus actividades, con un menor tiempo y esfuerzo. Maravíllate de tu organización.

Bienestar: Lucha con la necesidad de complacer a todos o llenar cuanta expectativa se te cruce. Esto es síntoma de una personalidad débil.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy presentarás un atractivo sensual que conquistará a cuanta persona pase por tu lado. El éxito y la confianza te desbordan.

Amor: Que los recientes sinsabores no coarten tu capacidad de volver a amar. Tómate tu tiempo y reencuentra tu capacidad de querer.

Riqueza: Diferénciate del resto en las tareas que realizas. No midas tu desempeńo de la misma manera en que los demás lo hacen.

Bienestar: La severidad y frialdad son propicias sólo para ciertos aspectos. Que no se conviertan en tus consejeras constantes, aprende a dejarlas de lado.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Sé más cauto y atento durante tus tareas ya que tendrás una tendencia hacia los desastres continuos. Posterga reuniones y proyectos.

Amor: No temas dedicarle más tiempo a tu relación. Para que esta florezca debes cultivarla constantemente.

Riqueza: Muéstrate complaciente con tus superiores, pero no te veas como un lamebotas. Demuestra que tienes opinión propia.

Bienestar: Tendrás noticias de un amigo de tu familia, muy allegado a ti, del que no sabías nada hace tiempo. Hazte un momento y comparte una charla.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Caerás en la cuenta de tus acciones recientes y te resultará imposible obviar lo malo de ellas. En contraste, será un buen día laboral.

Amor: Recibirás el apoyo y el estímulo que esperabas de tu pareja. Apóyate en ella para tomar la decisión correcta.

Riqueza: No te quejes por las exigencias más elevadas de tu nuevo puesto de trabajo, ya que este representa una importante fuente de ingresos.

Bienestar: El cuidado de tu salud no representa una pérdida de tiempo. Las enfermedades venideras generarán un retraso considerable en tus actividades.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Problemas en las vías respiratorias. También tendrás un día difícil a nivel sentimental y te cuestionarás tus proyectos laborales actuales.

Amor: Tu tranquilidad y buen carácter se verán turbados por tu pareja. No permitas que te enfade con comentarios fuera de lugar.

Riqueza: Te sorprenderás a ti mismo con los resultados obtenidos del trabajo que realizas. Estás en la cumbre de tus capacidades.

Bienestar: No pretendas tener una edad diferente a la que tienes. Los ańos nos brindan la experiencia y sabiduría para enfrentar mejor los retos de la vida.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Día agitado y de complicaciones en lo laboral. Tu salud se verá afectada debido al intenso ritmo que llevas en el trabajo.

Amor: Siempre existen días conflictivos para todos. No creas que es el fin de tu pareja, aprende a sobrellevar las complicaciones.

Riqueza: El éxito es el mejor combustible para superar frustraciones laborales. Así, reencontrarás el olvidado gusto por tu trabajo.

Bienestar: Te verás en situaciones bastante desesperantes económicamente. Pero la necesidad es la madre de la inventiva y lograrás encontrar tu camino.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Día lleno de penurias tanto en lo laboral como en lo sentimental. Si tienes la posibilidad, quédate en tu casa.

Amor: No descuides a tu pareja. Es probable que ella esté atravesando un momento difícil y no lo notes por tu devoción al trabajo.

Riqueza: En los nuevos negocios, tendrás tendencia a confiar de más en tu suerte. Contrólate un poco porque no siempre la suerte estará de tu lado.

Bienestar: Las decisiones correctas son siempre las más difíciles de tomar. Te verás en una encrucijada entre lo correcto y lo sencillo, elige con prudencia.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Día positivo para estar solo, ya que te sentirás apático, malhumorado y ensimismado. Reduce al mínimo los roces con tu entorno.

Amor: Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva, trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa.

Riqueza: No confíes en que tienes tu puesto asegurado. Tampoco dejes que tu rendimiento laboral decaiga, porque podrías estar en problemas.

Bienestar: Debes aprender a valorar el dinero. Si bien no debe ser el eje de tu existencia, es el motor que te permitirá satisfacer tus necesidades terrenales.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy la gente no dice lo que quiere decir, estate alerta y lee entre líneas para poder distinguir los hechos de la ficción.

Amor: Esta relación sólo te causa frustración y desilusión. Debes evitarla porque estás mejor solo que mal acompañado.

Riqueza: Evita hablar demasiado por teléfono, porque si no se trata de trabajo, podría llegarte algún reproche. Alguien cercano te devolverá dinero.

Bienestar: Tienes la suerte suficiente como para tener el respaldo para cumplir algunos de tus planes personales. No te detengas, puedes llegar al final.