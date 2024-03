Las relaciones de pareja en la era virtual: reflexiones y desafíos

Foto ilustrativa de la web

Redes señaló que la virtualidad ha generado un impacto significativo en las relaciones de pareja, siendo un tema recurrente en las consultas terapéuticas. “Es en gran parte por lo que se acercan a las terapias”, afirmó, enfatizando la importancia de abordar estos temas de manera consciente y constructiva.

La psicóloga destacó el valor de la terapia de parejas en este contexto, señalando que “se está apostando mucho a la terapia de parejas y está bueno”, ya que proporciona herramientas para afrontar los desafíos que surgen en la convivencia y la comunicación en la era virtual.

Al hablar sobre la influencia de las redes sociales en las relaciones de pareja, Redes destacó que estas plataformas son parte integral de nuestras vidas y que las parejas no están exentas de su impacto. “Es una nueva era. Las redes sociales son transversales a todas nuestras vidas, las parejas no quedan fuera de esto y se hablan otros idiomas. Es un canal de comunicación diferente”, explicó.

Una de las diferencias clave que señaló la psicóloga es la necesidad de una mayor apertura en las relaciones virtuales. “Hasta donde podés llegar a conocer a alguien y las posibilidades”, expresó, subrayando la importancia del autoconocimiento en la elección de pareja. “Para poder elegir, debo conocerme. Si no laburo a mí mismo, no voy a tener mejores elecciones”, agregó.

Redes también reflexionó sobre la importancia de establecer expectativas realistas en las relaciones virtuales, reconociendo que “puede salir bien o mal”, pero que lo importante es que proporciona opciones y oportunidades para el crecimiento personal y emocional.

En cuanto a las relaciones de larga duración, la psicóloga planteó la necesidad de replantear la definición de pareja. “Había matrimonios de 50 años que 30 años se definieron como amigos porque no tenían relaciones, no se gustaban o aguantaban”, comentó, cuestionando la razón de llamar a un vínculo pareja si no cumple con los elementos fundamentales de una relación amorosa.