Se casó con ella misma y ahora quiere divorciarse

La modelo brasileña Cris Galêra, de 33 años, anunció que se divorciará de ella misma, luego de que conoció a otra persona con la que tiene una relación sentimental.

La mujer logró una gran fama a mediados de septiembre, cuando contrajo matrimonio consigo misma para celebrar, en sus propias palabras, “el amor propio”. Este hecho también es conocido como sologamia.

Cuando se casó, lo hizo saber a través de sus redes sociales junto a unas imágenes donde se le podía ver con un vestido blanco en una iglesia de São Paulo. “¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, escribió en la publicación.

En aquel entonces, la mujer decía sentirse orgullosa de su decisión. “No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación”, narró al The New York Post sobre su boda. “Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”, agregó.

Sin embargo, en estos últimos meses, reveló que ha conocido a una persona que la hizo cambiar de parecer. Ahora, decidió divorciarse de ella misma, objetivo que logró en los últimos días.

De acuerdo al Daily Star, Cris puso fin a su relación porque “conoció a otra persona”. “Fui feliz mientras duró (…) comencé a creer en el amor en el momento que conocí a alguien más especial”, dijo.

Acerca de la sologamia

Con el pasar del tiempo, se ha convertido en una tendencia con gran aceptación entre las personas que se quieren casar con ellas mismas, de acuerdo con el blog oksalud, uno de los principales argumentos por los que una persona decide sologamia es porque quiere ser feliz sin la necesidad de una pareja.

La base que argumenta a la sologamia es que la persona ya es y se siente completa consigo misma, por lo que prefiere enfocarse en disfrutar la vida con amor y respeto propio.