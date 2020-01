Bolivia: El gobierno pidió a Interpol activar una orden de captura a Evo Morales

El gobierno de Bolivia confirmó que pidió a Interpol que active una orden internacional de captura contra el ex presidente Evo Morales, para seguir el proceso en su contra por presunta sedición y terrorismo.

“Se ha activado la orden de Interpol internacional; he dado orden esta mañana que se active aquello. En realidad he chequeado que se ha activado; eso debe ser así porque tiene una orden de apremio”, dijo Murillo, aunque la orden de captura no aparecía publicada en el sitio web de la Policía internacional.

Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre y después de unas semanas de asilo en México se radicó en Argentina como refugiado. El Ejecutivo boliviano lo acusa de sedición y terrorismo por promover los cortes de ruta y demás protestas.

Ante la versión de que Morales podría viajar a Chile a participar en un foro de derechos humanos, Murillo reclamó que el ex jefe de Estado “no esté andando como Pedro por su casa”.