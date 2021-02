Organizaciones de derechos humanos piden por la princesa de Dubai, rehén de su padre

La princesa Latifa y su padre el emir de Dubai. Foto: EFE

Este jueves, Amnistía Internacional y Human Rights Watch instaron a la ONU a ocuparse del caso de la princesa Latifa, hija del emir de Dubai, que dice estar retenida como “rehén” y temer por su vida en videos difundidos esta semana por medios británicos.



La princesa de 35 años, hija de Mohammed bin Rached al-Maktum, responsable del emirato de Dubai y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, intentó sin éxito escapar en barco de esa ciudad-Estado del golfo Pérsico.

“Simplemente esperamos que la ONU pida de manera completa y clara su liberación y no solo una prueba de vida“, declaró Hiba Zayadin, investigadora sobre el Golfo en Human Rights Watch, a la agencia de noticias AFP.



Y agregó: “no sabemos cuál es la situación de la princesa Latifa en este momento. Los videos difundidos recientemente por la BBC no permitieron verificar cuándo y dónde fueron publicados”.



Los allegados de la princesa, que dicen no tener noticias suyas desde hace varios meses, transmitieron estos videos en los cuales Latifa afirma estar encerrada en una “mansión convertida en prisión”.

Esta semana, una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró a la BBC que interrogará a Emiratos Árabes Unidos sobre la joven.

En marzo del año pasado, la justicia británica dictaminó que el emir de Dubái había ordenado el secuestro de dos de sus hijas, Latifa y Shamsa.

Ésta última, cuando tenía 18 años, intentó huir de su padre en el año 2000, mientras estaba de vacaciones en Inglaterra.



Según el relato de Latifa, su hermana fue encontrada después de dos meses. Fue “drogada”, llevada de regreso a Dubai y “encerrada”.



Las organizaciones de derechos humanos acusan de manera regular a Emiratos Árabes Unidos, de violar los derechos humanos y reprimir las voces críticas.