17-A: movilización anticuarentena

Foto ilustrativa vía Pagina 12

Este lunes 17 de agosto habrá una movilización de médicos, funcionarios y ciudadanos anticuarentena. La medida tendría réplica en las principales ciudades del país. Entre los puntos principales destacan: no a la vacuna y no al aislamiento de las personas sanas.

“Estamos en contra del aislamiento de las personas sanas, nunca tuvo sentido”, sostuvo Mariano Arriaga, uno de los Médicos por la Verdad, que adhiere a la marcha de este lunes contra el confinamiento indefinido, la principal medida política adoptada por el gobierno para enfrentar la crisis suscitada por la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2).

Respecto de la marcha del 17-A, Arriaga explicó que buscan que “en cada lugar, cada persona sea generadora de una marcha”. “Desde Médicos por la Verdad, presentamos las consignas de No al aislamiento, No al esquema del barbijo y No a la vacuna”, finalizó.