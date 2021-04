Abigeato: el senador Alperovich tenía en su campo 200 vacas robadas

Foto: La Nación

TUCUMAN. El denominado “robo de vacas del siglo” salpica al senador tucumano José Alperovich, luego de que este fin de semana encontraron en uno de sus campos 200 de los 3.500 animales denunciados, en la causa que lleva adelante la Justicia de Santiago del Estero, donde funcionaba Oleos del Centro (ODC), el feedlot del empresario cordobés Luis Magliano, detenido hace 10 días.

En un comunicado, la familia del legislador que acusado de abuso sexual, aseguró que Magliano pagó una deuda con ganado y afirmó que “evidentemente” la firma Galesa SRL, propiedad familiar, fue estafada por el empresario.

Su responsabilidad en el delito de abigeato aún no está clara porque hasta días atrás el exgobernador era considerado una víctima de Magliano, a quien le habría entregado 8.000 cabezas de ganado.

Por ahora, el senador no está imputado. Los denunciantes describieron que la hacienda tenías sus marcas y algunas estaban sobremarcadas con la intención de que no fueran identificadas. No obstante, eso no justifica que en su campo se hayan encontrado animales identificados como pertenecientes a las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A., que denunciaron la desaparición de la hacienda que le habían encomendado a ODC para que les brinde el servicio de “hospedaje y engorde”.

“Daniel Alperovich, Socio Gerente de La Galesa SRL, comunica que el allanamiento en la finca, se produjo por una denuncia penal contra Luis Magliano (hoy detenido) propietario de Óleos del Centro, empresa dedicada al pastoreo de ganado. Nosotros teníamos un vínculo comercial con Magliano y nos pagó una deuda, con ganado. Todo documentado y registrado por el SENASA. Evidentemente fuimos estafados”, dice el comunicado donde Alperovich intenta explicar la situación.

Y añade: “La fiscal que lleva adelante la causa nos refirió que presuntamente ese ganado, no era de propiedad de Magliano. Los animales están en depósito judicial hasta tanto se determine quienes son sus propietarios. Estamos recolectando toda la documentación para aportar a la justicia y hacer la denuncia criminal contra Magliano por estafa”.