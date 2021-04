Caso M: su mamá se fugó de un centro de rehabilitación para adictos

BUENOS AIRES. El pasado miércoles Estela Díaz, la madre de M., la menor secuestrada por el cartonero Carlos Savanz el mes pasado, escapó de una comunidad terapéutica para adictos en recuperación en la zona de San Miguel.

La mujer fue admitida en el centro El Reparo en la calle Italia, con su propio consentimiento, tras atravesar una internación involuntaria en el hospital Fernández por su adicción a la pasta base, con un proceso a cargo del Juzgado Civil N°92, acompañada por un equipo especializado en adicciones del Ministerio de Desarrollo porteño.

No obstante, en la noche del miércoles, horas después de admitirla, el centro notificó al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA que supervisa la situación de M. que no habían podido retenerla. Se cree que tuvo una discusión con otros pacientes y dejó el lugar, para tomar un colectivo con dirección a Morón. Díaz no tendría celular, ya que se lo entregó a una de sus hermanas.

Por su parte, tras estar varias semanas internada en una sala pediátrica del hospital Garrahan y luego pasar por un hogar convivencial, M. volvió a su familia extendida.

Y es que su abuela y una de sus tías tienen la tenencia legal de la menor, que ya obtuvo su DNI y fue anotada en una escuela para comenzar las clases. Cabe señalar que su madre no tiene impedimento legal alguno para verla.

Mientras tanto, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el cartonero está imputado por sustracción, retención u ocultamiento de una menor de edad. Sin embargo, este podría no ser el único delito por el que se lo acusa, ya que luego el mismo organismo emitió un comunicado en el que no precisó de forma expresa los contenidos de la calificación contra Savanz. Los contenidos de la imputación se mantienen en reserva para no revictimizar a M. y permitirle que continúe su vida.