Cómo reservar alojamientos en plataformas digitales y no llevarse sorpresas al momento de pagar impuestos

POSADAS. El Contador, Horacio Ahel, explicó en su columna semanal en el Noticiero Central de MisionesCuatro, cómo hacer reservas de alojamientos en plataformas digitales y no llevarse sorpresas al momento de pagar impuestos.

“Las plataformas, inclusive los hoteles, en Buenos Aires es muy común, tienen las tarifas en dólares, no en pesos, para no estar actualizando todos los días, cada 15 días por un problema de la inflación”, explicó el profesional.

Asimismo, agregó: “las plataformas generalmente son internacionales y toman el IP de la computadora de donde entrás y automáticamente ponen en pesos los precios, si hacés desde Brasil van a poner reales. Para ellos (las plataformas) la cotización oficial nuestra del peso es 2,14 con 50 que cerró hoy (martes 28)”.

Con respecto al pago de impuestos señaló: “cuando dice tasa de impuestos se refiere a los impuestos locales o una tasa de limpieza que te quieren cobrar, pero no se refiere al famoso impuesto país, la percepción de ganancias y bienes personales. Lo que recomiendo siempre a los que van a alquilar en una plataforma, si buscan un poco van a ver que pueden cambiar el tipo de moneda, siempre recomiendo que cambien al tipo de moneda de dólares”, detalló Ahel.

En relación a las reservas alertó: “cuando querés alquilar un alojamiento en Buenos Aires, el que alquila en la plataforma no tiene ningún tipo de estrella como referencia, el precio suele ser no caro. Después te mandan un mail que tenés que depositar el 50% del alojamiento para poder reservarlo, es una mentira, si alquilás por plataforma cargás tu tarjeta de crédito y tenés la opción y la misma plataforma te dice si se puede cancelar tal fecha o si no es cancelable. No existe eso de que mando un adelanto para que la reserva quede”, reveló Ahel.